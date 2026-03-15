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Bolonia, las lágrimas de Skorupski al final del partido: qué se rumorea de cara al partido de vuelta de la Europa League contra la Roma

Emergencia en el equipo de Bolonia, que ha perdido nada menos que tres jugadores durante el partido contra el Sassuolo

El Bolonia se lleva por la mínima el derbi emiliano contra el Sassuolo gracias a un gol de Dallinga en los primeros compases del partido. Mientras que los rossoblu vuelven a sonreír tras afianzarse en el octavo puesto de la clasificación tras las numerosas dificultades de los últimos tiempos, por su parte, Italiano tendrá que lidiar con varias bajas de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, previsto para el jueves contra la Roma.

Moro, De Silvestri, pero sobre todo Skorupski: el portero polaco, exjugador de la Roma, corre el riesgo de perderse el partido más importante de la temporada del Bolonia.

  • LA FALTA DE CAMBIO Y LAS LÁGRIMAS

    En los últimos compases del Sassuolo-Bolonia, tras una salida a por un balón alto fuera del área, Skorupski se desplomó inmediatamente al suelo con evidentes muestras de dolor, lo que provocó la alarma en el banquillo del Bolonia. Italiano, sin embargo, ya había agotado los cambios y Pobega parecía el elegido para terminar el partido bajo los palos, defendiendo la ventaja inicial de Dallinga. Sin embargo, el guardameta polaco apretó los dientes y terminó el partido, dejándose llevar por la emoción en los últimos minutos. Las lágrimas bajo la grada visitante presagian malos augurios de cara al partido contra la Roma en la Europa League.

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  • QUÉ SE FILTRA SOBRE EL ROMA

    A juzgar por las primeras impresiones, parece que Skorupski ha sufrido una lesión muscular en el flexor del muslo izquierdo. El portero aguantó hasta el final, pero el polaco podría enfrentarse a una baja de varias semanas. Sin duda, las posibilidades de ver a Skorupski bajo los palos el jueves contra la Roma se reducen al mínimo, y serán Ravaglia y el joven Pessina quienes se disputen el puesto de titular.

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