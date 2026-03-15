Bolonia, las lágrimas de Skorupski al final del partido: qué se rumorea de cara al partido de vuelta de la Europa League contra la Roma

El Bolonia se lleva por la mínima el derbi emiliano contra el Sassuolo gracias a un gol de Dallinga en los primeros compases del partido. Mientras que los rossoblu vuelven a sonreír tras afianzarse en el octavo puesto de la clasificación tras las numerosas dificultades de los últimos tiempos, por su parte, Italiano tendrá que lidiar con varias bajas de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, previsto para el jueves contra la Roma.

Moro, De Silvestri, pero sobre todo Skorupski: el portero polaco, exjugador de la Roma, corre el riesgo de perderse el partido más importante de la temporada del Bolonia.