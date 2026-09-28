Bolonia, Holm KO: la idea es fichar a Darmian

Para cubrirse las espaldas, el Bolonia ha empezado a tantear la opción de Matteo Darmian, lateral de 36 años libre tras el fin de su contrato con el Inter. El Bolonia, informa la Gazzetta, espera conocer todos los detalles sobre la situación de Holm (se lesionó en el minuto 63 de Suecia-Rumanía 2-1, bíceps femoral derecho). Mientras tanto, Darmian está en la lista de valoración del Bolonia, junto a Pol Lirola (29 años, seis meses en Verona en 2026 además de haber jugado en Sassuolo, Fiorentina y Frosinone), Hysaj (que también jugó con la selección albanesa hace solo dos días), Sampirisi, Bakker (ex Atalanta), De Sciglio y no solo.