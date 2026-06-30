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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bolonia, avances en el fichaje del talento serbio Ugresic

Bologna
Fichajes
O. Ugresic

Nuevo nombre para el mercado de los felsineos

El Bolonia trabaja en el mercado para reforzar la plantilla y apostar por jóvenes con futuro. Sigue de cerca a Ognjen Ugresic, centrocampista serbio del Partizan de Belgrado, uno de los talentos emergentes de los Balcanes.


Hoy han habido nuevos contactos entre el club rossoblù y las partes implicadas, según Gianluca Di Marzio. El diálogo es constante y crece el optimismo sobre un acuerdo en las próximas semanas. El Bolonia acelera para adelantarse a la competencia y asegurar un joven prometedor para el futuro.


  • Tras una temporada muy positiva con el Partizan, Ugresic ha mostrado calidad técnica, personalidad y regularidad pese a su juventud. En la liga recién terminada jugó 37 partidos, marcó 6 goles y dio 4 asistencias, cifras que confirman su influencia tanto en la construcción del juego como en los últimos metros.


    La directiva del Bolonia sigue atenta a las negociaciones para cerrar su fichaje y sumar un centrocampista con gran futuro. Los próximos días serán decisivos para saber si la apuesta del Bolonia dará sus frutos.


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