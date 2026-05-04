Bofetada al hijo de un exdelantero estrella: Neymar provoca un escándalo en el entrenamiento del FC Santos

Al parecer, Neymar abofeteó a Robinho Junior tras un altercado físico. Globoesporte menciona «empujones y forcejeos», y un compañero de ambos confirmó el golpe al portal.

El motivo habría sido un regate del joven de 18 años, que Neymar consideró una falta de respeto. La tensión aumentó cuando Robinho Junior ignoró la petición del exdelantero del Barcelona y el PSG de que dejara de hacerlo.

Después, Neymar se disculpó por su “comportamiento impulsivo”, pero el asunto sigue abierto: los representantes del joven piden una declaración del club.