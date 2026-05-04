Según Globoesporte y ESPN, el jugador de 34 años y el hijo de Robinho se peleó durante un entrenamiento.
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Bofetada al hijo de un exdelantero estrella: Neymar provoca un escándalo en el entrenamiento del FC Santos
Al parecer, Neymar abofeteó a Robinho Junior tras un altercado físico. Globoesporte menciona «empujones y forcejeos», y un compañero de ambos confirmó el golpe al portal.
El motivo habría sido un regate del joven de 18 años, que Neymar consideró una falta de respeto. La tensión aumentó cuando Robinho Junior ignoró la petición del exdelantero del Barcelona y el PSG de que dejara de hacerlo.
Después, Neymar se disculpó por su “comportamiento impulsivo”, pero el asunto sigue abierto: los representantes del joven piden una declaración del club.
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Neymar quiere ir al Mundial con Brasil
Neymar y el joven tienen una buena relación, casi de padrino y protegido, pero tras el entrenamiento el ambiente siguió tenso.
Para el Santos, esta situación agrava su ya compleja campaña: ocupa el puesto 16 de la Serie A. Neymar se ha perdido los dos últimos partidos, pero mantiene un promedio de cuatro goles y tres asistencias en once encuentros.
El jugador de 34 años aspira a jugar con Brasil en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no fue convocado para los últimos partidos de la Seleção, su inclusión en la lista aún no está descartada.