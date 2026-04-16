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¿Bloqueo mental? Stan Collymore, leyenda del Nottingham Forest, aconseja a Callum Hudson-Odoi cómo recuperar su chispa
Hudson-Odoi fichó por el Forest procedente del Chelsea por solo 5 millones de libras.
En su primera temporada en Trentside, tras fichar por 5 millones de libras (7 millones de dólares) en el verano de 2023, Hudson-Odoi marcó ocho goles en la Premier League; un impresionante tanto en su debut contra el Burnley anticipó su impacto.
El internacional inglés, con tres partidos a sus espaldas, se ganó rápidamente una reputación por recortar hacia dentro desde la banda izquierda y batir a los porteros, pese a que los defensas sabían lo que se avecinaba.
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Hudson-Odoi no marcó ningún gol en la Premier League en 2026.
En su segunda temporada con el Forest dejó huella con actuaciones destacadas, entre ellas un gol de la victoria en Anfield contra el Liverpool, lo que le valió un nuevo contrato hasta 2028. Esta campaña, sin embargo, Hudson-Odoi no ha logrado el impacto esperado.
Marcó un doblete clave ante el Tottenham en diciembre, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta en 11 partidos de liga. Sus únicos goles en 2026 llegaron en la emocionante, aunque dolorosa, derrota en penaltis frente al Wrexham en la FA Cup.
Ha perdido confianza y ya no busca con la misma frecuencia superar a los laterales, aunque su talento sigue intacto y se le aconseja recuperar la agresividad en la banda.
La leyenda del Arsenal Collymore aconseja a Hudson-Odoi para recuperar su chispa
Al ser preguntado sobre si Hudson-Odoi debe mejorar su fortaleza mental y su inteligencia táctica, el icono de los Reds Collymore —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de Best Betting Bonuses— afirmó: «Creo que sí. Me hace gracia porque, cuando empecé mi carrera, dos equipos antes de llegar al Forest, estaba en el Crystal Palace y el entrenador, Steve Coppell, que había sido un gran extremo del Man United y de la selección inglesa, quería que jugara por la banda. Siempre recuerdo que me decía —a veces jugaba por la derecha, pero sobre todo por la izquierda—: “Mira, si estás pasando por una mala racha como extremo, lo único que tienes que hacer es recordar lo básico: regatear al rival, centrar al área; seis de cada diez veces, eso es todo”.
Imagina a Brian Clough diciéndole a John Robertson: “Eres el mejor de Europa, pero no necesitas que te lo repita; sé que al final de tu carrera seguirás driblando al lateral y centrando al área”.
A veces los extremos quieren ser muy listos: se desmarcan, recortan hacia atrás y vuelven a recortar, hasta que levantan la vista y ven el área llena, así que devuelven el balón. Se vuelve fácil y se convierte en hábito.
Para Hudson-Odoi no importa si el rival ataca o se repliega, como hará el Burnley; necesita que el entrenador le diga: “Ve a la línea de banda”. Abrete bien a la banda, porque muchos extremos se reducen su propio espacio. Se adentran demasiado desde la línea de banda, lo que significa que estás cinco, seis o diez metros más cerca del lateral.
Quédate en la línea de banda para maximizar la distancia con el lateral, recibe, gana velocidad y, o bien lo superas y centras a Wood, o bien se lo pasas sin desbordar. Así de simple.
Todos los entrenadores que he conocido con buenos extremos les dicen lo mismo: “Supera al lateral y envíala al área”. Cuando lo consigues una vez, el lateral retrocede y te deja más espacio. Es causa y efecto.
«Para Cal es más bien una cuestión mental. Ahora ralentiza el juego, retrocede y pasa hacia el centro más de lo necesario, muy distinto a cuando [Anthony] Elanga subía por la derecha, él por la izquierda, superaban a los rivales y servían a Woody, que marcaba. Solo debe volver a lo básico».
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Calendario del Nottingham Forest 2025-26: la Europa League y la lucha por evitar el descenso en la Premier League
Hudson-Odoi podría tener otra oportunidad cuando el Forest reciba al Oporto en la vuelta de cuartos de final de la Europa League el jueves, con la eliminatoria 1-1 en el global.
Después, el equipo de Vítor Pereira recibirá al Burnley el domingo en otro duelo clave por la permanencia en la Premier League. Los Reds están dos puestos y tres puntos por encima del descenso, con seis jornadas por disputarse.