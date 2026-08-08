El United ha sufrido un duro revés en su búsqueda de un nuevo lateral izquierdo después de que el Newcastle bloqueara de forma tajante un movimiento por Hall. Según talkSPORT, los Diablos Rojos presentaron recientemente una consulta formal por el defensa de 21 años.

Sin embargo, el Newcastle rechazó rápidamente el acercamiento e informó a INEOS de que el jugador es completamente intransferible este verano. A pesar de las informaciones que sugerían que el propio Hall estaba abierto a fichar por el gigante de Mánchester, el Newcastle sigue absolutamente decidido a mantener sus servicios.