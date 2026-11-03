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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

«¡Bisseck tiene que marcar!», la indicación a Diouf que deja libre a Rabiot y el «¿Pero qué ha parado?» tras la parada de Maignan: los entresijos del derbi AC Milan-Inter

AC Milán vs Inter Milán
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BordoCam en DAZN revela los entresijos de la contundente victoria del Milan sobre el Inter en el derbi de Milán

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Un partido dentro del partido. BordoCam, la sección de DAZN, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Y en el derbi de Milán, que el Milan ganó con contundencia al Inter, tampoco faltaron escenas curiosas y enfados que, en parte, explican el mal momento del Inter y la alegría del Milan.

Desde la rabia del banquillo por el marcaje en el 1-0 hasta la petición de Chivu que deja libre la zona que ocupa Rabiot en el 2-0. Después, la espectacular parada de Maignan y el desconcierto del Inter en los minutos finales.

  • Moreira con gafas de sol y la emoción de Kaká

    El Milan llega al estadio con ánimo sereno, y se nota en la actitud de Diego Moreira, que aparece con gafas de sol acompañado de Maignan, que mastica una piruleta al salir del túnel de los garajes. Sin embargo, todo San Siro esperaba el regreso de Ricky Kaká, emocionado en el centro del campo y entre lágrimas ante los cánticos que le dedica la grada de animación. De un 22 a otro, como si lo hubieran llamado.

  • Los susurros de Chivu con el marcador 1-0 y la camiseta rasgada de Gila

    Chivu pide a su «nuevo» Inter, que ha saltado al campo con un sistema diferente, movimientos en media luna para atacar en profundidad. Pero el Milan domina el terreno de juego y las indicaciones del técnico rumano se convierten en susurros cuando Morerira, tras superar a Carlos Augusto, pone un centro en el área que Pulisic transforma en gol. El estadounidense lo celebra con el estadio y sus compañeros, pero entre ellos no está Mario Gila, que corre al banquillo para cambiarse la camiseta, rota en un choque con Thuram. ¿El único jugador del Inter que se levanta para reaccionar y animar a los suyos desde el banquillo? Federico Dimarco. Y los ayudantes de Chivu lo confirman: «¡Bisseck tiene que marcar!»

  • LA DECISIÓN DE CHIVU SOBRE EL GOL DE RABIOT

    En la jugada del gol del 2-0, Diouf se sitúa inicialmente más o menos en la zona desde la que luego rematará Rabiot, pero Chivu se levanta de golpe del banquillo y le pide que se desplace rápidamente para tapar a Modric, quien, en realidad, solo servirá de señuelo.

    La zona queda desprotegida, Barella permanece pasivo y deja escapar a Rabiot, mientras Calhanoglu y Sucic chocan contra los bloqueos preparados por el cuerpo técnico de Amorim. El gol vuelve a desatar la euforia en el banquillo del AC Milan y en el estadio, pero tanto Amorim como Modric señalan de inmediato al especialista en jugadas a balón parado del cuerpo técnico como decisivo en ese gol.

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  • LAS INDICACIONES TÁCTICAS DEL INTER HASTA EL 2-1

    Tras el 2-0, el Inter intenta reorganizarse en el campo, pero primero Diouf (a quien Barella llama con un «Andy! GO!») y después Calhanoglu dejan demasiado espacio a Modric y Musah.

    El analista táctico de Chivu se lo señala al entrenador: «Calhanoglu está perdiendo demasiados metros, tiene que avanzar», y luego insiste: «¡Calha tiene que subir!». Pero Chivu no consigue comunicarse con el turco y la indicación a Barella tampoco logra que nadie adelante su posición. Thuram se queda así solo y pide un balón largo dirigido hacia él.

  • LA PARADA DE MAIGNAN

    El Inter va a más y Spence tiene la oportunidad de empatar, pero Maignan se supera y hace parecer normal una parada que no lo es. Chivu hace con la mano el gesto de «madre mía» y Cecchi, del cuerpo técnico, exclama dos veces: «¿Pero qué ha parado? ¿Pero qué ha parado?». Quien no se lo cree es Aleksandar Stankovic, que niega con la cabeza en el banquillo.

  • EL GOL DE FALTA DEL 3-1

    Barella comete primero una pérdida de balón muy grave que enfurece a Chivu, quien reacciona con un gesto de la mano como diciendo «anda ya...». Después, sin embargo, se limita a hacer una mueca con los brazos abiertos cuando el árbitro señala una falta al borde del área.

    Moreira pide a Modric que le deje lanzarla y este accede. Maignan coloca la contrabarrera, y Diouf no atiende la indicación de Bastoni de saltar y lo hace a destiempo. El balón pasa justo por encima de su cabeza y Martinez no lo ve salir a tiempo.

    Mientras tanto, el cuarto árbitro, Di Bello, se acerca a Chivu, casi entre lágrimas, para confirmarle que se ha revisado el contacto anterior entre Thuram y De Winter en el área y que no era penalti.

  • LA SEGUNDA PARTE Y EL PENALTI CONCEDIDO Y ANULADO

    La segunda parte tiene menos movimiento. Chivu pide sobre todo a Andy Diouf que avance y luego hace lo mismo con Thuram, a quien grita «Marcus... ¡más fuerte!» para que sea más agresivo en la presión.

    A partir de ahí, Chivu, Kolarov y Cecchi hablan para buscar una solución desde el banquillo. El serbio propone un 4-2 ofensivo con Zielinski como primer cambio, pero entretanto Chivu se lo piensa mejor y opta por un centro del campo de dos en un 5-4-1.

    Lo único que agita la segunda parte es el penalti que señala Guida por una presunta mano de Gila. Amorim y el banquillo del AC Milan se llevan las manos a la cabeza y después lo comprueban por su cuenta en su propia tablet, protestando por la decisión errónea. El VAR interviene y llama a Guida, que anula el penalti.

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