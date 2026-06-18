Para Krosche, la palabra y la responsabilidad valen más que el dinero. Así lo revela el diario alemán Bild, cercano al Eintracht de Fráncfort. Según la filtración, el jugador de Hannover rechazó una megaoferta del Milan, que atraviesa graves problemas.
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Bild - Krosche rechaza 40 millones de salario del Milan y 700 millones para el mercado de fichajes: todos los detalles
LOS DETALLES DE LA OFERTA FARAÓNICA
Según «Bild», Gerry Cardinale, dueño de RedBird, ofreció a Krosche un contrato decuatro años con 10 millones de euros netos por temporada y un presupuesto de 700 millones para fichajes. El cargo era director deportivo del Milan, que buscaba replicar el modelo del Eintracht. Tras varias noches de dudas, el directivo decidió quedarse en Fráncfort y no mudarse a Milán.
LOS MOTIVOS DEL «NO»
Se ha conocido un nuevo detalle sobre el contrato de Krosche: la cláusula de rescisión es de 7 millones, pero solo aplica al mercado de invierno. También influyó que muchos medios italianos publicaran el acuerdo con el Milan del fin de semana. Finalmente, la unión no se concretará.