Según «Bild», Gerry Cardinale, dueño de RedBird, ofreció a Krosche un contrato decuatro años con 10 millones de euros netos por temporada y un presupuesto de 700 millones para fichajes. El cargo era director deportivo del Milan, que buscaba replicar el modelo del Eintracht. Tras varias noches de dudas, el directivo decidió quedarse en Fráncfort y no mudarse a Milán.