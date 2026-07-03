Big Angie, del Al-Nasr, campeón de la segunda temporada, fue expulsado en la Premier League

Bostikoglou nació en Grecia en 1965. A los 5 años emigró a Australia con su familia tras la pérdida de la fortuna paterna por la inestabilidad política.

Ya en Australia, su padre lo acercó a sus raíces griegas llevándolo al club South Melbourne, ligado a la comunidad helena.

Bostekoğlu se unió a este club de identidad griega no solo como aficionado, sino también como jugador: ingresó a su cantera a los nueve años y ascendió hasta el primer equipo.

Debutó en 1984 y, durante nueve años, lideró al equipo a dos títulos de liga, el segundo en 1991 ya como capitán.

Gracias a ello se nacionalizó australiano y vistió la camiseta de los «Kangaroos» en categorías inferiores, debutando con la absoluta entre 1986 y 1988.