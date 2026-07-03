Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ASIA-C1-SYDNEY-YOKOHAMAAFP

Traducido por

Big Angie, del Al-Nasr, campeón de la segunda temporada, fue expulsado en la Premier League

FEATURES
Al Nasr FC
A. Postecoglou
1ª División
Premier League
Tottenham
Nottingham Forest
Yokohama F.Marinos
Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Arabia Saudita
Australia
Inglaterra
Japón
Egipto
EE. UU.

El entrenador australiano sustituye a Jesús al frente del «Al-Alamy»

Ange Postecoglou, conocido como «Big Ange», es un entrenador reconocido en el fútbol mundial. Ahora dirigirá al Al-Nassr de Arabia Saudí.

El club saudí lo presentó hoy como nuevo entrenador, en sustitución del portugués Jorge Jesus, con un contrato de dos temporadas hasta 2028.

  • Posticoglou... un australiano con corazón griego

    Bostikoglou nació en Grecia en 1965. A los 5 años emigró a Australia con su familia tras la pérdida de la fortuna paterna por la inestabilidad política.

    Ya en Australia, su padre lo acercó a sus raíces griegas llevándolo al club South Melbourne, ligado a la comunidad helena.

    Bostekoğlu se unió a este club de identidad griega no solo como aficionado, sino también como jugador: ingresó a su cantera a los nueve años y ascendió hasta el primer equipo.

    Debutó en 1984 y, durante nueve años, lideró al equipo a dos títulos de liga, el segundo en 1991 ya como capitán.

    Gracias a ello se nacionalizó australiano y vistió la camiseta de los «Kangaroos» en categorías inferiores, debutando con la absoluta entre 1986 y 1988.

    • Anuncios

  • El primer campeón de Australia

    A los treinta años, Posticoglou sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a retirarse del fútbol y a iniciar su carrera como entrenador en el South Melbourne, equipo al que había animado y en el que había jugado.

    Comenzó como asistente en el South Melbourne y en 1996 se convirtió en entrenador jefe, ganando dos ligas y una Liga de Campeones de Oceanía.

    Tras cinco años con su equipo favorito, Ange pasó a trabajar con las selecciones juveniles de Australia sub-17 y sub-20 entre 2001 y 2007.

    En 2013 regresó a la liga australiana, destacó por su fútbol ofensivo y fue nombrado seleccionador.

    Aunque quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2014 tras perder con Chile, Países Bajos y España, Postecoglou guió a Australia a su mayor éxito.

    En la Copa de Asia 2015 Australia ganó su primer título al vencer a Corea del Sur en la prórroga de la final.

    Después, clasificó a Australia para el Mundial 2018 y renunció por la presión.

  • El campeón de la segunda temporada

    Su etapa con la selección australiana lo puso en el radar: el Yokohama F. Marinos lo fichó en 2018, el Celtic en 2021 y el Tottenham en 2023.

    En cada etapa, su segunda temporada fue la más exitosa, como él mismo admitió, lo que le valió el apodo de «campeón de la segunda temporada».

    Con el Yokohama Marinos perdió todos los títulos en su primer año, pero en el segundo ganó la liga tras 15 años de sequía.

    Con el Celtic logró el doblete en su primer año, pero la segunda temporada fue aún mejor: completó el triplete de liga, copa y Copa de la Liga.

    Con el Tottenham, en su primera temporada, alcanzó el quinto puesto en la Premier y la clasificación para la Europa League tras un año ausente de Europa.

    En la segunda, el equipo sufrió en la liga y peleó por no descender, pero hizo historia al ganar la Europa League ante el Manchester United.

    Fue el primer gran título del club desde la FA Cup de 2008 y su primer trofeo europeo desde 1984.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La destitución más sonada de la Premier League

    Dos semanas tras ganar la Europa League y dos años después de su llegada, el Tottenham destituyó a Postecoglou el 6 de junio de 2025 y nombró a Thomas Frank como sucesor.

    En septiembre de ese mismo año, Postojković asumió el cargo de entrenador del Nottingham Forest, sucediendo al portugués Nuno Santo, en medio de dudas sobre su capacidad para llevarse bien con el propietario del club, Evangelos Marinakis.

    Las dudas se justificaron: el equipo no ganó en sus primeros ocho partidos (seis derrotas y dos empates).

    En el octavo partido, ante el Chelsea, apenas 39 días después de su llegada, sabía que la derrota significaba su cese. El equipo mostró buen nivel en la primera parte, pero se derrumbó en la segunda y perdió 3-0.

    Marinakis abandonó la tribuna antes del final, confirmando que la decisión ya estaba tomada.

    Diecinueve minutos después del pitido final, el club confirmó su destitución, la más fulminante en la historia de la Premier.

    Posteriormente admitió que había errado al aceptar el cargo y que esa fue su última experiencia como entrenador antes de fichar por el Al-Nassr.