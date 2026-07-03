Big Angie, del Al-Nasr, campeón de la segunda temporada, fue expulsado en la Premier League

Dos semanas tras ganar la Europa League y dos años después de su llegada, el Tottenham destituyó a Postecoglou el 6 de junio de 2025 y nombró a Thomas Frank como sucesor.
En septiembre de ese mismo año, Postojković asumió el cargo de entrenador del Nottingham Forest, sucediendo al portugués Nuno Santo, en medio de dudas sobre su capacidad para llevarse bien con el propietario del club, Evangelos Marinakis.
Las dudas se justificaron: el equipo no ganó en sus primeros ocho partidos (seis derrotas y dos empates).
En el octavo partido, ante el Chelsea, apenas 39 días después de su llegada, sabía que la derrota significaba su cese. El equipo mostró buen nivel en la primera parte, pero se derrumbó en la segunda y perdió 3-0.
Marinakis abandonó la tribuna antes del final, confirmando que la decisión ya estaba tomada.
Diecinueve minutos después del pitido final, el club confirmó su destitución, la más fulminante en la historia de la Premier.
Posteriormente admitió que había errado al aceptar el cargo y que esa fue su última experiencia como entrenador antes de fichar por el Al-Nassr.