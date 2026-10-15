Tresoldi, que juega en la selección alemana sub-21, aún debe elegir entre Italia y Alemania para la selección absoluta: «Si sigue así, podrá resolver el problema de los delanteros de la selección alemana. Eso es lo que espero, obviamente, y por eso creo que no hay que perder tiempo. Pero, por lo que sé, la Federación Alemana de Fútbol ya está en contacto con él. Naturalmente, espero que elija Alemania, porque necesitamos todo el talento posible, sobre todo en ataque. Sin embargo, creo que la decisión no debe tomarse solo en función de criterios deportivos, sino también con el corazón».





Por último, sobre la posibilidad de que Tresoldi juegue en el Milan en el futuro: «Hoy el Milan no está al nivel que tenía cuando yo tuve el privilegio de jugar allí, pero tiene potencial para jugar en un club tan grande y de fama internacional». Tresoldi nunca ha ocultado su simpatía por el Milan.