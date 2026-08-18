Tras anunciar su retirada después de un partido del Inter Miami contra el New England Revolution en octubre, a Busquets le preguntaron en la zona mixta si tenía previsto dar el salto a los banquillos.

«Creo que en el futuro, sí, pero por ahora prefiero tomarme un año sabático», dijo Busquets en aquel momento. Después de tomarse unos meses de descanso lejos del fútbol, la leyenda ha dado el paso a los banquillos.

Busquets se incorporará al cuerpo técnico del actual entrenador, Belletti. Mientras ayuda a Belletti, también trabajará para completar sus licencias de entrenador de la UEFA y obtener la titulación necesaria para dirigir a nivel sénior.







