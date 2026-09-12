¡Bienvenido al club de los 100! Jordan Pickford se une a la élite de los porteros de la Premier League tras el empate del Everton

El portero del Everton Pickford ha entrado en un selecto panteón de grandes de la Premier League tras lograr su portería a cero número 100 en la máxima categoría. El internacional inglés alcanzó este hito durante el trabajado empate 0-0 del Everton contra el Tottenham Hotspur el sábado, un resultado que situó al equipo de David Moyes en la novena posición de la tabla.

Pickford, que comenzó su carrera en el Sunderland antes de completar un sonado traspaso a Goodison Park, se convierte en el 19.º hombre en alcanzar las tres cifras de porterías a cero desde la creación de la división en 1992.

El logro llega en un momento en el que Pickford está, posiblemente, en el mejor estado de forma de su vida, después de haber sido reconocido recientemente por su brillantez individual. El guardameta del Everton ganó en agosto de 2026 el premio a la Parada del Mes por quinta vez, ampliando el récord, tras una sensacional parada de reflejos para evitar el gol de Eddie Nketiah.