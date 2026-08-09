El nombramiento de Diana Bianchedi como jefa de delegación de Italia, anunciado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, en el marco de la entrevista de esta mañana concedida a la Gazzetta dello Sport,activa las comprobaciones de "oportunidad y eventual incompatibilidad" por parte del CONI.
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Bianchedi, jefe de delegación de Italia; el CONI: «Verificaciones de incompatibilidad»
EL COMUNICADO DEL CONI
En la web del comité olímpico italiano, la nota: "En relación con lo aparecido en algunos medios de comunicación sobre un anunciado cargo de relieve en el ámbito de la FIGC para el vicepresidente vicario del CONI, de conformidad con el Estatuto y las leyes vigentes, se han activado de inmediato las oficinas encargadas y los organismos competentes con el fin de evaluar eventuales perfiles de oportunidad, inelegibilidad e incompatibilidad, en defensa de la Junta Nacional".
La réplica de la FIGC
"No se aprecia ningún conflicto de intereses en el nombramiento de Diana Bianchedi, vicepresidenta y miembro de la Junta del CONI, como jefa de delegación de la selección italiana de fútbol". Fuentes de la FIGC aclaran a Ansa la posición de la federación tras el comunicado del CONI.
Las fuentes de la FIGC subrayan, como informa Ansa: "No existe ni una norma estatal ni estatutaria que prevea expresamente una incompatibilidad entre el cargo de miembro de la Junta del CONI y un cargo federativo; ni se considera que el cargo pueda configurar el conflicto de intereses permanente al que hace referencia el artículo 7 del estatuto del CONI. Se trata de un papel de mera representación. Además, el cargo confiado a Bianchedi se considera de mera representación y acompañamiento institucional de la selección italiana y de la FIGC".
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