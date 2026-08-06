Bia continúa: "Andrea está contentísimo de jugar en la Juventus, el sueño de cualquier niño es jugar en la Juventus, el Inter o el Milan. En el pasado hubo interés del Manchester City, Andrea pensaría en dejar la Juventus solo por una oferta importantísima de un gran club, no de un equipo medio, incluso si es de la Premier League".





¿Ha llegado alguna vez una llamada del Inter? "Sinceramente, nunca me ha llegado ninguna petición. A veces alguien me pregunta si es verdad que puede haber un intercambio con Frattesi. Nunca se ha hablado de un intercambio".







