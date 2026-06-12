¡Beth Mead ficha por el Manchester City! La estrella inglesa firma un contrato de tres años con las nuevas campeonas de la Superliga Femenina para reunirse con su compañera Vivianne Miedema tras su salida del Arsenal

Al hablar de su fichaje por el Manchester City, Mead declaró: «Estoy muy orgullosa de estar aquí. El City tuvo una temporada increíble el año pasado y estoy deseando empezar una nueva etapa aquí. Creo que el estilo de juego del City me va muy bien y siento que puede sacar algo más de mi juego. Tras hablar con el entrenador, creo que es un lugar en el que realmente puedo encajar, ayudar y aportar una dinámica diferente al equipo, así que para mí fue una decisión fácil».

Therese Sjogran, directora de fútbol del City, añadió: «Los logros de Beth hablan por sí solos, así que estamos encantados de incorporarla al club. Conseguir el doblete la temporada pasada fue un hito, pero queremos más. Beth, con su calidad y experiencia, nos ayudará a lograrlo. Su capacidad para brillar en los grandes escenarios la convierte en un excelente refuerzo para nuestra plantilla».