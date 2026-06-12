La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue caótica. A pesar de ser una jugadora clave y solución habitual a los problemas de lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estuvieron a punto de dejarla marchar. Como era de esperar, la capitana de Irlanda despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego cambiaron de rumbo y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de Ona Batlle del Barcelona amortigua el golpe, pero es difícil no creer que los Gunners se arrepentirán de haber perdido su versatilidad, clave en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora la usará contra ellos. Nota: D

Para el Chelsea: Es un fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto y elevará el nivel del once. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para recalar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B