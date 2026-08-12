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Gianluca Minchiotti

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Besiktas va a por Miretti: la situación de la Juventus

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El club turco piensa en el centrocampista de la Juventus, que gusta a Italiano

Desde Turquía rebota la noticia del interés del Besiktas por Fabio Miretti. El club del presidente Serdar Adali, después de cerrar la operación por Dusan Vlahovic, vuelve a mirar a la Juventus y ha pedido información por el centrocampista de la generación de 2003.


Según ha informado el periodista turco Burak Özdemir, el Besiktas se ha movido en las últimas horas para recabar información sobre Miretti. La Juventus ha abierto la puerta a una posible salida, pero en sus propias condiciones: el club turinés valora el traspaso únicamente a título definitivo.


Quien estaría empujando por la llegada del centrocampista sería Vincenzo Italiano, técnico del Besiktas, que conoce bien a Miretti y aprecia sus características.

  • Mientras tanto, se espera hoy a Vlahovic en Estambul para completar su traspaso al Besiktas. Sin embargo, el club turco no parece dispuesto a detenerse en el delantero centro serbio, que quedó libre tras expirar su contrato con la Juventus el 30 de junio, y también ha puesto en el punto de mira a otro jugador de la Juventus, Miretti, nacido en 2003, con contrato con la Vecchia Signora hasta 2028 y valorado por Carnevali y Massara en unos 15 millones.

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