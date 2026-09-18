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Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Besiktas, Italiano ídolo de la afición: para él también la canción de Toto Cutugno

Besiktas
V. Italiano

El exentrenador de la Fiorentina y el Bologna ha comenzado muy bien su aventura en Turquía

Llegó al Beşiktaş hace solo unos meses, pero Vincenzo Italiano ya ha conquistado a sus nuevos aficionados y ya ha dado a su equipo una identidad de juego precisa. Anoche, el Beşiktaş Park se convirtió en un coro para el entrenador italiano, homenajeado tras el contundente 4-1 endosado al Marsella en la Europa League.

  • El tributo más curioso llegó desde los altavoces del estadio, que al pitido final hicieron sonar la canción “L’Italiano” de Toto Cutugno. Los aficionados acompañaron la canción entonando su estribillo y dedicándoselo al técnico, que recibió la escena con una sonrisa, visiblemente divertido. Una fiesta totalmente italiana en Estambul, con Italiano cada vez más protagonista en el banquillo del Beşiktaş.






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