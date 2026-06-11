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Bernardo Silva, rumbo al Real Madrid: cómo cambia el futuro de Brahim Díaz, Mastantuono y Nico Paz

Real Madrid
B. Silva
B. Diaz
Fichajes
Juventus
F. Mastantuono
N. Paz
Como
J. Mourinho

El portugués podría reunirse con Mourinho y «liberar» a los jugadores que interesan a los grandes clubes italianos.

Ni Barcelona ni Atlético: el futuro de Bernardo Silva podría estar en el Real Madrid.


Según el diario AS, el interés de José Mourinho habría frenado las conversaciones con ambos clubes.


Este giro podría afectar otras operaciones que interesan a la Serie A.

  • EL PRIMER «NO» DEL REAL MADRID

    Bernardo Silva no es nuevo para el Real Madrid. Hace dos meses, «As» informó que Jorge Mendes ofreció un paquete con el mediapunta, libre de contrato, y Mourinho, entonces en el Benfica pero deseoso de volver al banquillo blanco.


    El club lo rechazó por la incertidumbre electoral, pero tras la victoria de Florentino Pérez y el fichaje de Mourinho, ha vuelto a valorarlo.

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  • DEL BARCELONA Y EL ATLÉTICO AL REAL MADRID

    El Special One ha presionado a favor de su compatriota, quien ha dejado en suspenso las ofertas de Barcelona y Atlético de Madrid (mientras que la Juventus ya se había retirado tras no clasificarse para la Liga de Campeones).


    Así, la opción del Real Madrid ha cobrado fuerza y podría concretarse en días, lo que abriría la puerta a otras salidas en el centro del campo madridista.

  • BRAHIM DÍAZ

    La plantilla está saturada, más aún si vuelven Nico Paz y Endrick, así que alguien deberá marcharse este verano.


    Todos los focos apuntan a Brahim Díaz, marroquí que ya jugó en Italia y ganó el Scudetto con el Milan, y lleva tiempo en la órbita de la Juventus. El perfil gusta a Luciano Spalletti y no descarta volver a la Serie A, aunque eso implique ver la próxima Champions por televisión.


    Ha esperado para conocer la opinión de Mourinho, pero si llega Bernardo Silva su espacio se reducirá, lo que abriría la puerta a la Juventus, dispuesta a colocarlo en la línea de tres cuartos junto a Yildiz y Conceiçao para elevar el nivel.

  • FRANCO MASTANTUONO

    Lo mismo ocurre con Franco Mastantuono, que llegó a España procedente del River Plate en 2025 por algo más de 63 millones de euros. No dejó huella en su primer año con los blancos, al no sintonizar ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa.


    El club confía en su talento, pero cree que aún no está listo para brillar en el Bernabéu, por lo que baraja cederlo el próximo verano, tal vez en una operación similar a la de Nico Paz con el Como, que mantendría el control de su ficha.


    En las últimas horas ha circulado el rumor de que el Real Madrid habría propuesto a Mastantuono ala Juventus, aunque el Como, aprovechando sus buenas relaciones con el club blanco, podría ficharlo para que siga creciendo bajo la guía de Cesc Fábregas.

  • NICO PAZ

    El Como aún espera que el Real Madrid aclare el futuro de NicoPaz. Desde Madrid crece la idea de que el argentino volverá para luego definir su carrera, mientras clubes de primer nivel, encabezados por el Inter (véase también las últimas declaraciones de Javier Zanetti), siguen interesados.


    La posible llegada de Bernardo Silva no afectaría a su salida, pues son dos procesos independientes.


    Ambos perfiles son compatibles: su continuidad, sumada a la de Arda Güler y Jude Bellingham, podría facilitar otras salidas, como las ya citadas o las de Rodrygo (lesionado) o el joven César Palacios, seguido por el Como.