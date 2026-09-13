Bernardo Silva, maravillado por la potencia ofensiva del Real Madrid tras la demolición del Rayo Vallecano

El Madrid continuó su implacable persecución de la gloria en La Liga con una convincente victoria por 4-1 sobre el Rayo en el Santiago Bernabéu. Silva, que fue titular por decisión de Jose Mourinho, disputó 69 minutos del encuentro y fue fundamental en las transiciones en el centro del campo que permitieron al conjunto local imponerse a su rival. El exjugador del Manchester City se mostró visiblemente impresionado por la contundencia de la actuación, y destacó que la capacidad del equipo para castigar a los rivales está actualmente a un nivel muy alto.

Hablando con Realmadrid TV tras la contundente victoria, Silva expresó su satisfacción tanto por el resultado como por la forma en que se produjo. «Estamos muy contentos porque los tres puntos son lo más importante. Cuatro goles, una gran victoria, y estamos muy contentos, especialmente con la primera parte, pero en general con todo el partido. Ahora toca preparar el siguiente, que es muy pronto. No hay ninguna duda sobre la fuerza ofensiva y la capacidad goleadora de este equipo. Además, aquí en el Bernabéu con nuestra afición. Hoy, una vez más, fuimos capaces de crear mucho, generar ocasiones, y estamos muy contentos por los tres puntos».