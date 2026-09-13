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Bernardo Silva, maravillado por la potencia ofensiva del Real Madrid tras la demolición del Rayo Vallecano
El Bernabéu celebra un festival de goles
El Madrid continuó su implacable persecución de la gloria en La Liga con una convincente victoria por 4-1 sobre el Rayo en el Santiago Bernabéu. Silva, que fue titular por decisión de Jose Mourinho, disputó 69 minutos del encuentro y fue fundamental en las transiciones en el centro del campo que permitieron al conjunto local imponerse a su rival. El exjugador del Manchester City se mostró visiblemente impresionado por la contundencia de la actuación, y destacó que la capacidad del equipo para castigar a los rivales está actualmente a un nivel muy alto.
Hablando con Realmadrid TV tras la contundente victoria, Silva expresó su satisfacción tanto por el resultado como por la forma en que se produjo. «Estamos muy contentos porque los tres puntos son lo más importante. Cuatro goles, una gran victoria, y estamos muy contentos, especialmente con la primera parte, pero en general con todo el partido. Ahora toca preparar el siguiente, que es muy pronto. No hay ninguna duda sobre la fuerza ofensiva y la capacidad goleadora de este equipo. Además, aquí en el Bernabéu con nuestra afición. Hoy, una vez más, fuimos capaces de crear mucho, generar ocasiones, y estamos muy contentos por los tres puntos».
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Adaptarse a la vida con Mourinho
A pesar de lo plácido de la victoria, Silva se mostró humilde respecto a su propia integración en el equipo. El jugador, de 32 años, se incorporó en verano a una plantilla repleta de estrellas y actualmente está adaptándose a las exigencias tácticas de una nueva liga y de un nuevo entrenador. Reconoció que, aunque el equipo está ganando, él sigue en un proceso de aprendizaje de los movimientos y las preferencias específicas de sus compañeros para asegurarse de aportar el máximo impacto posible sobre el terreno de juego.
«Es una experiencia nueva. Sigo intentando conocer a mis compañeros y nuestra forma de jugar, viendo en qué puedo mejorar para ayudar al equipo. Me estoy adaptando, pero estoy muy feliz. Hemos empezado bien, aparte del partido de Sevilla, el equipo ha estado muy fuerte en general. Dentro de tres días tenemos otro partido fuera de casa muy importante para sumar otros tres puntos», explicó Silva.
Instrucciones tácticas y libertad creativa
Silva también arrojó luz sobre el papel específico que Mourinho ha diseñado para él dentro del sistema del Madrid. El internacional portugués tiene la misión de ser el nexo entre la línea defensiva y un frente de cuatro que cuenta con algunos de los atacantes más temidos del fútbol mundial. Al retrasar su posición y circular la posesión, Silva permite que jugadores como Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappe se mantengan arriba y exploten los espacios a la espalda de la defensa rival.
«Principalmente, con balón, ayudar mucho en la salida de juego y dar fluidez al juego para que el balón llegue a los jugadores de ataque en las mejores condiciones, dada su capacidad de regate. Para Vini, Jude, Kylian y Diomande es muy importante que el balón les llegue bien. Luego, sin balón, también ayudar mucho en la presión y en la parte defensiva, donde tenemos mucho trabajo por hacer. Estoy intentando adaptarme, ser la mejor versión de mí mismo para ayudar al equipo, y seguiré trabajando», añadió.
- AFP
Preparándose para el viaje a Elche
Hay poco tiempo para celebraciones en el campamento del Madrid, ya que la plantilla ya ha regresado a los entrenamientos para preparar su próximo compromiso. Mientras los titulares del fin de semana se centraron en sesiones suaves, el resto del equipo realizó ejercicios de alta intensidad para mantenerse a punto de cara al próximo viaje al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche el martes por la noche. Mientras tanto, Ferland Mendy, Eder Militao y Rodrygo siguen inmersos en sus respectivos procesos de recuperación y no participaron en la sesión principal con el grupo.
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