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Bernardo Silva llega a un acuerdo para fichar por el Real Madrid, mientras José Mourinho está a punto de cerrar un primer fichaje espectacular tras su regreso al Bernabéu
Silva, listo para fichar por el Madrid tras unas rápidas negociaciones
El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo para fichar a Silva en una operación relámpago. Según Fabrizio Romano, las conversaciones empezaron solo 36 horas antes del acuerdo total entre club y jugador. El centrocampista, cuyo contrato con el Manchester City vence este mes, se prepara para iniciar una nueva etapa en España tras varios años de éxito en el Etihad Stadium. Mourinho, recién regresado al Santiago Bernabéu, lo habría señalado como prioridad.
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Romano confirma el acuerdo, tras las declaraciones de Silva sobre los rumores
Romano ha anunciado en X el fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid. Ha escrito: «¡Bernardo Silva al Real Madrid, ALLÁ VAMOS! Acuerdo alcanzado y contrato aprobado. Contrato de dos años con opción a uno más; el Madrid cerró el trato en 36 horas. Mourinho lo quería, el jugador aceptó y las conversaciones avanzadas reveladas hoy están confirmadas al 100 %».
Silva había sido evasivo sobre los rumores, incluido su posible fichaje por el Barcelona.
Hace poco reconocía: «¿Es un sueño? No lo sé, porque no sé dónde acabaré. El Barcelona es una opción, pero aún no he decidido nada».
El Madrid venció a sus rivales
El posible fichaje de Silva por el Real Madrid supone una victoria sobre sus rivales nacionales, Barça y Atlético, que también le seguían. El acuerdo destaca porque Silva llegará como agente libre tras decidir no renovar con el City, lo que permite al Madrid incorporar un jugador de gran experiencia sin pagar traspaso.
Tras nueve años en el City, donde ganó seis Premier Leagues y una Champions, Silva se marcha con 153 participaciones en goles y la fama de ser uno de los centrocampistas más influyentes de la liga inglesa.
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La atención sigue centrada en los compromisos internacionales
Se espera un anuncio oficial tras el Mundial de 2026. Silva se centrará primero en los compromisos de Portugal y luego cerrará su próximo capítulo. Una vez confirmado, se unirá al proyecto de reconstrucción de Mourinho en el Bernabéu, donde se esperan grandes cosas de uno de los centrocampistas más experimentados y laureados de Europa.