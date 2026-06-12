Bernardo Silva llega a un acuerdo para fichar por el Real Madrid, mientras José Mourinho está a punto de cerrar un primer fichaje espectacular tras su regreso al Bernabéu

Romano ha anunciado en X el fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid. Ha escrito: «¡Bernardo Silva al Real Madrid, ALLÁ VAMOS! Acuerdo alcanzado y contrato aprobado. Contrato de dos años con opción a uno más; el Madrid cerró el trato en 36 horas. Mourinho lo quería, el jugador aceptó y las conversaciones avanzadas reveladas hoy están confirmadas al 100 %».

Silva había sido evasivo sobre los rumores, incluido su posible fichaje por el Barcelona.

Hace poco reconocía: «¿Es un sueño? No lo sé, porque no sé dónde acabaré. El Barcelona es una opción, pero aún no he decidido nada».



