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Bernardo Silva transfer grade GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

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Bernardo Silva, leyenda del Manchester City, podría tener un impacto similar al de Luka Modric en el Real Madrid de José Mourinho. GOAL analiza los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados al fútbol, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡es hora de los fichajes! El mercado de 2026 promete ser ajetreado, con grandes nombres preparando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de que el jugador sea presentado. A lo largo del mercado de verano, te mantendremos al tanto de los grandes movimientos.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos tu opinión en los comentarios.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, traspaso gratuito)

    Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en el éxito del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Su habilidad, inteligencia y, sobre todo, su personalidad se echarán mucho de menos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan gratis a un jugador excepcional y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores —algunos confirmados por el propio Silva—, su llegada al Camp Nou parecía segura. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Santiago Bernabéu lo cambió todo. El “Special One” lo convirtió en prioridad y cerró el trato en menos de 36 horas. Quizá sus mejores días hayan pasado, pero la pasada temporada demostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y trabajo en una misma camiseta. Por eso el Madrid actuó rápido y adelantó al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje que tanto buscaba. Desde hace al menos tres veranos, se le vinculaba con La Liga, pero Guardiola siempre le retuvo. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión y por fin jugará en uno de los grandes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolver al equipo a lo más alto es un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Es cierto que podría haber llegado antes, pero su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+


    • Anuncios
  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio fue discreto. Verle marchar con pérdidas desconcierta. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Dado que, según informes, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado públicamente la gestión del club, los londinenses se conformarán con recuperar unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraban intocable. De hecho, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: A pesar de las palabras de José Mourinho, el club inicia el mercado con un fichaje sorpresivo. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el año pasado con Álvaro Carreras, pero eso no le impidió pagar mucho por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había señalado como objetivo. Pagaron 60 millones, cifra elevada para un club antes austero, y esperan retorno inmediato de un jugador cuyo nivel bajó en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años, debería estar en su prime, pero ¿cuántos años más de alto nivel le quedarán? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se sabía que quería volver a España por desilusión con la gestión de los “BlueCo”, y aunque se esperaba su fichaje por el Atlético, eligió el Bernabéu. No extraña que el acuerdo fuera rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de ser clave, mientras que Carreras rotará. No obstante, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer día; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado azulgrana, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichaje estrella llegado del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y, en su prime, el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años su nivel bajó, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. Sin embargo, Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield y, durante la complicada temporada 2025-26, se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, sumada a la marcha de Mohamed Salah, su salida rebaje aún más el nivel el curso que viene. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero costaba entender el motivo. Al equipo le faltaba calidad y profundidad en varias zonas, pero el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se había roto el tobillo, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie, el versátil Djed Spence y el joven brasileño Souza, recién llegado del Santos. Se argumentó que su experiencia ordenaría el vestuario y respaldaría la exigencia de Roberto De Zerbi. Llega gratis, pero sigue pareciendo innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se entiende por qué quiso dejar Liverpool en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs parecían garantizarle. Al final jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, ya que el Liverpool no le ofreció la renovación. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que sorprende que haya elegido un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora ve al Tottenham como un proyecto más atractivo, sobre todo con la llegada de De Zerbi, capaz de mejorar al equipo durante el verano. Sin embargo, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su modelo de negocio. Compró a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años brillantes, incluidos un triunfo histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar talentos, pulirlos y venderlos al mejor postor. El Atlético también lo quería, pero el Atalanta no bajó el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: un fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba un centrocampista y apostó por otro brasileño que destaca en la recuperación y también sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una gran pareja con Kobbie Mainoo. Quizá no sea tan completo como el mejor Casemiro, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Llevaba tiempo queriendo jugar en la Premier League y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus cualidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Simeone, pero Michael Carrick, un mediocentro de garantías, parece haber devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes considerado un destino arriesgado para jugadores en pleno crecimiento. Creemos que lo tiene todo para brillar en Old Trafford y así regresar a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, algo que no lograron tras la salida de Isak. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions a nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club, bajo propietarios saudíes cada vez más desinteresados, ha dejado de ser una amenaza para la élite inglesa. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión, y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y cinco de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su media real. Aunque Gordon puede dar a Flick lo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas. El Barça, otra vez, ha pagado de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés por fin ficha por un grande. Admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego apuntaba al Bayern, pero al final el Barça pagó su cláusula. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un suplente. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon quizá aún no lo crea: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle