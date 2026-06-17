Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en el éxito del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Su habilidad, inteligencia y, sobre todo, su personalidad se echarán mucho de menos. Nota: D

Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan gratis a un jugador excepcional y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores —algunos confirmados por el propio Silva—, su llegada al Camp Nou parecía segura. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Santiago Bernabéu lo cambió todo. El “Special One” lo convirtió en prioridad y cerró el trato en menos de 36 horas. Quizá sus mejores días hayan pasado, pero la pasada temporada demostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y trabajo en una misma camiseta. Por eso el Madrid actuó rápido y adelantó al Barça. Nota: B+

Para Bernardo Silva: el fichaje que tanto buscaba. Desde hace al menos tres veranos, se le vinculaba con La Liga, pero Guardiola siempre le retuvo. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión y por fin jugará en uno de los grandes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolver al equipo a lo más alto es un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Es cierto que podría haber llegado antes, pero su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+



