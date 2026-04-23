Bernardo Silva hace historia en el Manchester City al superar a David Silva y convertirse en el jugador más laureado del club

La victoria en Turf Moor dio al equipo de Pep Guardiola algo más que tres puntos: fue la victoria 215 de Bernardo Silva en la Premier League, con la que superó a su excompañero David Silva, quien tenía 214 triunfos en su década en el Etihad Stadium, según la web oficial del Manchester City.

Su ascenso a lo más alto de la lista demuestra su importancia desde su llegada procedente del Mónaco en 2017. Ahora lidera la clasificación, seguido por el español Silva, mientras que el exguardameta Ederson, con 205 triunfos, es el único otro jugador del club que ha superado las 200 victorias.



