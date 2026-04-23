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Bernardo Silva hace historia en el Manchester City al superar a David Silva y convertirse en el jugador más laureado del club
Una nueva era de dominio
La victoria en Turf Moor dio al equipo de Pep Guardiola algo más que tres puntos: fue la victoria 215 de Bernardo Silva en la Premier League, con la que superó a su excompañero David Silva, quien tenía 214 triunfos en su década en el Etihad Stadium, según la web oficial del Manchester City.
Su ascenso a lo más alto de la lista demuestra su importancia desde su llegada procedente del Mónaco en 2017. Ahora lidera la clasificación, seguido por el español Silva, mientras que el exguardameta Ederson, con 205 triunfos, es el único otro jugador del club que ha superado las 200 victorias.
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El ganador final
Las estadísticas de Silva son impresionantes: de sus 453 partidos con el City, 299 han sido en la Premier League. A sus 31 años, ha ganado el 72 % de sus encuentros en la máxima categoría inglesa, lo que confirma su papel como el hombre de confianza de Guardiola en el campo.
Escalando en las listas de éxitos de todos los tiempos
El capitán del City celebró una doble gesta: el partido ante el Burnley y su ascenso en la lista de jugadores con más encuentros disputados del club. Con su partido 453, Bernardo superó a la leyenda Mike Summerbee y se colocó octavo en la historia del City.
Desde su llegada hace siete años, ningún jugador ha disputado más partidos con el Manchester City que él. Su versatilidad y ética de trabajo le han permitido evolucionar de extremo a centrocampista completo, capaz de guiar al equipo.
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Un legado de trofeos
El palmarés de Silva en el Manchester City es impresionante: en ocho temporadas ha ganado 19 títulos, incluidos seis Premier League, cifra que lo sitúa entre los jugadores más laureados de la historia de la competición. Solo cinco futbolistas han alzado más veces el trofeo.
Actualmente comparte el trono de jugador más laureado del club con Kevin De Bruyne y John Stones. Mientras se prepara para sus últimos meses en el Etihad, Silva sigue siendo el corazón de un equipo que busca más títulos, lo que podría hacerle marcharse como el ganador más eficaz de la historia del club. Los aficionados del City deberán esperar hasta el final de la temporada para celebrar su carrera, pero su lugar en los libros de historia ya está asegurado.