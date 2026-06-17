El nombramiento de Mourinho como entrenador del Real Madrid este mes ya rindió frutos en los fichajes. Según la prensa, su presencia fue clave para que Silva escogiera al club blanco ante otros grandes europeos. El Madrid, que no ganó títulos en las dos últimas temporadas, actuó rápido y apostó por un ganador probado como Silva.

Aunque Barcelona y Atlético de Madrid mostraron interés, finalmente retiraron sus ofertas. Cuando el Madrid se convirtió en favorito, el resto de La Liga no mejoró sus propuestas, lo que facilitó el fichaje. El Real Madrid lo confirmó en un comunicado: «Bernardo Silva será jugador del club hasta el 30 de junio de 2028».







