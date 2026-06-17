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Bernardo Silva ficha gratis por el Real Madrid y se reencuentra con José Mourinho
El «factor Mourinho» da el golpe de gracia
El nombramiento de Mourinho como entrenador del Real Madrid este mes ya rindió frutos en los fichajes. Según la prensa, su presencia fue clave para que Silva escogiera al club blanco ante otros grandes europeos. El Madrid, que no ganó títulos en las dos últimas temporadas, actuó rápido y apostó por un ganador probado como Silva.
Aunque Barcelona y Atlético de Madrid mostraron interés, finalmente retiraron sus ofertas. Cuando el Madrid se convirtió en favorito, el resto de La Liga no mejoró sus propuestas, lo que facilitó el fichaje. El Real Madrid lo confirmó en un comunicado: «Bernardo Silva será jugador del club hasta el 30 de junio de 2028».
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El fin de una era en el Manchester City
La marcha de Silva pone fin a una etapa legendaria en el Etihad Stadium. Llegó en 2017 procedente del Mónaco y se convirtió en pieza clave de la revolución táctica de Pep Guardiola: disputó 460 partidos y se ganó el cariño de la afición con su esfuerzo y su clase. Se va de Manchester como un ganador nato, dejando Inglaterra como el jugador más laureado de los Citizens tras 19 títulos en nueve años.
En su última temporada asumió la capitanía tras la salida de Kyle Walker y, con su habitual entrega, jugó los 38 partidos de la Premier, sumando además la Carabao Cup y la FA Cup.
La revolución del Bernabéu cobra impulso
Florentino Pérez no se queda de brazos cruzados tras un periodo de estancamiento. Silva es el último gran fichaje de un mercado transformador para el gigante español. El club ya reforzó la defensa con Marc Cucurella, del Chelsea, y podría sumar a Ibrahima Konaté, del Liverpool, y a Denzel Dumfries, del Inter, para recuperar títulos nacionales y europeos.
Con Silva, Mourinho suma un creativo de primer nivel para relanzar su proyecto en la capital.
- AFP
La atención se centra ahora en el Mundial
Pese a la atención mediática sobre su futuro en el club, Silva está concentrado con la selección. El centrocampista, incluido en la lista de Portugal para el Mundial, llega en plena forma tras jugar los dos amistosos de preparación en junio.
La afición madridista seguirá sus actuaciones antes de que se junte a sus nuevos compañeros para la pretemporada. Su contrato de dos años le mantendrá en la élite europea hasta 2028, cuando buscará añadir títulos de La Liga a su palmarés.