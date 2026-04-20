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Bernardo Silva elogia a Erling Haaland, a quien califica de «bestia», tras la «gran» victoria del Manchester City sobre el Arsenal, su rival por el título
El dominio físico de Haaland le vale elogios
El esperado duelo entre los líderes de la liga se centró en un enfrentamiento titánico entre Haaland y el defensa del Arsenal Gabriel Magalhães. Haaland superó al brasileño y marcó el gol de la victoria en el 65’, devolviendo el impulso a la lucha por el título para la mitad azul de Mánchester. Tras el partido, Silva destacó el enorme esfuerzo de su compañero. «Erling ha estado fantástico hoy, luchando por cada balón», declaró Silva a Sky Sports. «No es fácil enfrentarse a dos centrales tan duros. Hoy ha luchado como un animal».
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Un giro radical en la lucha por el título
El triunfo deja al equipo de Guardiola a tres puntos de los Gunners, y aún tiene un partido menos. Silva destacó la importancia del resultado: «Es muy importante porque, si ganamos ese partido, quedaremos empatados. Hace dos semanas no parecía posible. Estoy contento de que podamos estar empatados a puntos», explicó Silva. «Es una temporada larga. Muchos pequeños detalles no nos han salido bien esta temporada. También jugadas de mala suerte, hemos fallado muchas ocasiones. Muchos partidos que deberíamos haber ganado. Hoy las cosas nos han salido bien. Estoy muy contento».
Respeto mutuo entre los miembros del Ayuntamiento
Aunque Haaland acaparó los titulares por su gol, el delantero elogió a su capitán. Pese a la diferencia de estatura, Haaland destacó las labores defensivas del centrocampista, sobre todo un cabezazo que despejó un centro destinado a Viktor Gyokeres.
«Recuerdo ese centro; cuando lo despejó de cabeza, le dije que hoy era como Cannavaro», bromeó Haaland. Y concluyó con un sincero elogio a la regularidad del internacional portugués: «No voy a ponerme sentimental, pero Bernie, has estado realmente bien, como siempre».
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Cómo afrontar la batalla contra Gabriel
La tarde de Haaland no fue fácil: Gabriel se enzarzó en duros choques físicos y hasta le rasgó la camiseta interior. Además, un cabezazo del defensa hacia el delantero provocó el debate sobre si merecía tarjeta roja. Al analizar el duelo, Haaland dijo: «Siempre es así, hay muchos enfrentamientos. Que otros decidan si gané esa batalla; marqué el gol, así que en ese momento la gané. Fue un gran gol, decisivo, y ganamos».