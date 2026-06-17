Bernardo no es el primero... Estrellas que brillaron en la escuela de Guardiola y Mourinho

Bernardo Silva encarnó a la perfección la filosofía de Guardiola en el Manchester City. Polivalente, creativo y disciplinado tácticamente, fue clave en las épocas más gloriosas del club en Inglaterra y Europa. En nueve temporadas jugó 460 partidos, marcó 76 goles y dio 77 asistencias, y ayudó a ganar 20 títulos, entre ellos seis ligas inglesas y una Liga de Campeones. Es el jugador con más partidos bajo Guardiola y uno de los más influyentes en su sistema.

Ahora, tras rumores de su fichaje por el Barcelona, ha sorprendido anunciando su incorporación al Real Madrid días después de la llegada de Mourinho. se prevé que sea clave en la reconstrucción del centro del campo y en recuperar el brillo perdido tras las salidas de Luka Modrić y Toni Kroos.

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