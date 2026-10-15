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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Bergomi: «Tresoldi es bueno, pero marcó un gol de penalti, otro se lo regalaron y en el tercero solo tuvo que empujar el balón a la red»

N. Tresoldi
G. Bergomi
Italia
Inter Milán

El exdefensa del Inter habla del delantero de 22 años del Brujas, autor de un triplete contra el Inter.

Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, vuelve a hablar del Inter-Brujas (3-4) en una entrevista con Gazzetta dello Sport. En particular, analiza la actuación de Nicolò Tresoldi, delantero ítalo-alemán de 22 años que marcó tres de los cuatro goles del equipo belga: «Es bueno. Pero, si analizo los goles, marcó uno de penalti, otro se lo regalaron y el tercero solo tuvo que empujar el balón. Reconozco que es bueno, pero vayamos más allá de esos goles y analicemos su actuación».


  • Bergomi añade: «Conozco el valor de este chico, que ahora tendrá que decidir si representar a Italia o a Alemania. Tiene calidad, pero no sé qué puede elegir. Me hago una pregunta: ¿qué siente este chico en su interior? Eso solo lo sabe él. Yo solo sé que es mejor que no tome una decisión por mera conveniencia, pensando: "Quizá voy allí porque juego más". Espero que mire en su interior y elija con el corazón».


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