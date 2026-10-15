Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, volvió a hablar en una entrevista con La Gazzetta dello Sport del Inter-Brujas (3-4), y analizó en particular la actuación de Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán de 23 años que marcó tres de los cuatro goles del equipo belga: «Es bueno. Pero, si analizo los goles, marcó uno de penalti, otro se lo regalaron y el tercero solo tuvo que empujarlo. Reconozco que es bueno, pero vayamos más allá de esos goles y analicemos su actuación».
Getty Images / Calciomercato
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Bergomi: «Tresoldi es bueno, pero ha marcado un gol de penalti, otro se lo han regalado y en el último solo ha empujado el balón»
Bergomi añade: «Conozco la valía de este chico, que ahora tendrá que decidir si representar a Italia o a Alemania. Tiene calidad, pero no sé qué elegirá. Me hago una pregunta: ¿qué siente este chico en su interior? Eso solo lo sabe él. Yo solo sé que es mejor que no tome una decisión por mera conveniencia, pensando "quizá vaya allí porque jugaré más". Espero que mire en su interior y elija con el corazón».
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