¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Bergomi: «Tresoldi es bueno, pero ha marcado un gol de penalti, otro se lo han regalado y en el último solo ha empujado el balón»

N. Tresoldi
Inter Milán
Italia
Serie A

El exdefensa del Inter habla del delantero de 23 años del Brujas, autor de un triplete contra el Inter

Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, volvió a hablar en una entrevista con La Gazzetta dello Sport del Inter-Brujas (3-4), y analizó en particular la actuación de Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán de 23 años que marcó tres de los cuatro goles del equipo belga: «Es bueno. Pero, si analizo los goles, marcó uno de penalti, otro se lo regalaron y el tercero solo tuvo que empujarlo. Reconozco que es bueno, pero vayamos más allá de esos goles y analicemos su actuación».


  • Bergomi añade: «Conozco la valía de este chico, que ahora tendrá que decidir si representar a Italia o a Alemania. Tiene calidad, pero no sé qué elegirá. Me hago una pregunta: ¿qué siente este chico en su interior? Eso solo lo sabe él. Yo solo sé que es mejor que no tome una decisión por mera conveniencia, pensando "quizá vaya allí porque jugaré más". Espero que mire en su interior y elija con el corazón».


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
BOL

BOL

Serie A

17 oct 2026

INT

INT