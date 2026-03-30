Bergomi: «Tonali ha acabado con los fantasmas. Tenemos que confiar en Pio Esposito. Para mí también, Bosnia es mejor que Gales»

Beppe Bergomi conoce muy bien las tensiones y el peso de la camiseta de Italia. En 1982 ganó el Mundial con Italia prácticamente como debutante y le gustaría volver a ver esa tensión positiva, y no negativa, en los Azzurri que, mañana martes 31 de marzo de 2026 a partir de las 20:45 en Zenica, se enfrentarán a Bosnia en la final de la repesca de clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026.





En declaraciones a Tuttosport, «lo Zio» ha destacado la sensación de miedo que se percibía ante Irlanda del Norte, lo que nos proyecta positivamente hacia Bosnia. Y Bergomi también ha zanjado la polémica de Dimarco sobre la celebración captada por las cámaras de la Rai al término del Gales-Bosnia.