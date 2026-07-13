Bergomi: «Maldini es la mejor opción. Si puedo ayudar, no me haré a un lado. ¿Guardiola? Ya ha ganado un montón de dinero…»

«Sobre el nuevo seleccionador, no hay una opción correcta; depende del fútbol en el que creas y de los cambios que esperes. A mí me llama la atención Guardiola. Con Paolo a tu lado tienes la fuerza para hablar con Pep. Creo que pueden intentarlo. Yo soy partidario de un fútbol romántico. Estos entrenadores han ganado muchísimo dinero. Me dicen: si rebajan sus pretensiones, no valorizan su estatus. Pero yo digo: ¿alguien como Guardiola, un genio del fútbol, necesita pensar en su estatus? Para él puede resultar estimulante dirigir la selección nacional, puede vivirlo como un reto. Claro que esto no significa que los demás candidatos no estén bien».





«Mancini es perfecto como seleccionador y tiene muchas ganas de volver. Tiene visión de futuro, sabe descubrir talentos: se merece otra oportunidad. Conte sabe construir un equipo en poco tiempo, tanto en el campo como en el vestuario. Exige mucho, pero da igual de mucho. ¿Pioli? Maldini lo conoce bien, ganaron juntos un Scudetto en el Milan. Sería otra buena opción. Sin embargo, hay que dejar claro un concepto: dirigir la selección nacional debe ser un orgullo. El aspecto económico no debe ser la variable principal. También me gusta un perfil como el de Fábregas. Su Como es un modelo a seguir; sabe trabajar con los jóvenes, sabe desarrollar el talento. Es una pena que no esté libre».





«Si me llamara Paolo, a alguien como él hay que escucharlo. Me gusta ser comentarista en Sky, pero la camiseta azul ha marcado mi carrera, desde el 82 hasta el 98, y he disputado cuatro Mundiales. Si puedo echar una mano, no me echaré atrás».