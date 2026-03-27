Bergomi: «¿El título para el Inter? Hay que tener cuidado con el Nápoles, que puede ganárselas todas. El partido contra la Roma será decisivo»

«Creo que Calhanoglu y Lautaro Martínez son fundamentales por su personalidad, sobre todo Lautaro. En el 3-5-2 del Inter, donde se llega a la portería a través del juego, es muy importante habilitar a los delanteros, y los demás atacantes de la plantilla no te permiten jugar como lo hace Lautaro. Tenerlo fuera durante tanto tiempo ha sido determinante. ¿Quién a su lado? Thuram había empezado bien, luego se lesionó contra el Slavia de Praga y, desde que volvió, ya no ha sido el mismo. No sé si es una cuestión física o mental. Pio Esposito está ahí y se compenetra bien con Lautaro».