Giuseppe Bergomi ha hablado al margen de la «Yes Cup» sobre la lucha por el título de liga en la que participan su antiguo equipo, el Inter, además del Milan y el Nápoles. Estas son las palabras de «El Tío», exdefensa y actual comentarista.
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Bergomi: «¿El título para el Inter? Hay que tener cuidado con el Nápoles, que puede ganárselas todas. El partido contra la Roma será decisivo»
SCUDETTO
«Quién sabe qué pasará en este final de liga. Todo está abierto, ya veremos quién está mejor mental y físicamente. Si miramos el calendario, el Nápoles puede ganárselas todas: recibe al Milan y visita al Como. Si tuviera que formar un equipo a la medida de nuestro campeonato, elegiría centrocampistas físicos, delanteros rápidos y una defensa bien estructurada. El Nápoles tiene todo eso, cuenta con la plantilla más completa. Pero ha sufrido muchas lesiones. Si el Milan no hubiera perdido en Nápoles, seguiría ahí. Hay que ver cómo reacciona el Inter, cómo se recuperan ciertos jugadores. El partido contra la Roma será decisivo».
Entre
«Creo que Calhanoglu y Lautaro Martínez son fundamentales por su personalidad, sobre todo Lautaro. En el 3-5-2 del Inter, donde se llega a la portería a través del juego, es muy importante habilitar a los delanteros, y los demás atacantes de la plantilla no te permiten jugar como lo hace Lautaro. Tenerlo fuera durante tanto tiempo ha sido determinante. ¿Quién a su lado? Thuram había empezado bien, luego se lesionó contra el Slavia de Praga y, desde que volvió, ya no ha sido el mismo. No sé si es una cuestión física o mental. Pio Esposito está ahí y se compenetra bien con Lautaro».