Beppe Dossena, nacido en 1958, excentrocampista de Torino, Sampdoria y de Italia, y después entrenador, directivo y comentarista, en una entrevista con Tuttosport habla de Italia, derrotada por 2-0 en casa por Bélgica en el partido que supuso el regreso al banquillo de Roberto Mancini, compañero de equipo de Dossena en su etapa en la Sampdoria.
"¿Preocupado después de lo visto en Bélgica-Italia? Mucho. Más allá del partido en sí, la cuestión es que no cortamos una tendencia que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo".
"Mancini admitió una primera parte muy negativa, pero salvó la actuación vista en la segunda mitad. La cuestión es: ¿qué tranquilidad puede darnos una valoración así? Un entrenador siempre tiene que decir ciertas cosas y defender el trabajo de sus jugadores, así que lo entiendo, aunque los tiempos han cambiado con respecto a cuando jugábamos nosotros. Pero al mismo tiempo espero que luego haya sido despiadado en el vestuario. Despiadado. Porque hizo muy bien en decir eso en televisión, pero luego creo que tiene las mismas sensaciones que nosotros".