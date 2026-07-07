Bennacer rescinde su contrato con el Milan y se marcha a Catar: jugará en el Al-Shamal

Bennacer está en Doha para cerrar su fichaje por el Al-Shamal SC. Se marchará como agente libre, por lo que deberá hacer oficial su salida del Milan un año antes de lo previsto (tiene contrato hasta 2027 por 4 millones de euros netos, 7 brutos) y probablemente recibirá una indemnización por cese. El año pasado, en Croacia, le costó a los rossoneri 2,4 millones, lo que supone un total bruto de 4,44 millones, ya que el Dinamo de Zagreb le reconoció 1,6 millones de euros netos en concepto de salario. Con la camiseta rossonera, cierra su etapa con 178 partidos, 8 goles y 12 asistencias, además de un título de liga histórico, el de 2022.