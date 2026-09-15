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Emanuele Tramacere

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Bennacer, expulsado en su debut con el Al-Gharafa: roja directa tras la tangana con Summerville, del Al-Hilal VÍDEO

Al-Gharafa
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
Al Hilal vs Al-Gharafa
I. Bennacer
S. Inzaghi
C. Summerville
AC Milán
Roma

El centrocampista firmó oficialmente apenas ayer y fue enviado de inmediato al campo. Pero su debut solo duró 35 minutos.

La apuesta sorpresa de Pedro Martins no dio los frutos esperados. El técnico portugués del Al-Gharafa eligió alinear oficialmente desde el minuto 1, en el partido correspondiente a la primera jornada de la AFC Champions League contra el Al-Hilal de Simone Inzaghi, al recién llegado Ismael Bennacer.

El ex del Milan había sido anunciado oficialmente apenas en la noche de ayer y hoy, con el 10 a la espalda, arrancó como titular en la mediapunta el partido de la Champions asiática. La apuesta, como decíamos, no dio sus frutos porque el partido del argelino duró apenas 35 minutos.


  • Tarjeta roja directa

    Bennacer fue expulsado con roja directa por el árbitro en el minuto 35 junto al exobjetivo de la Roma Crysencio Summerville. Ambos protagonizaron una tangana multitudinaria a pie de campo en la que todos sus compañeros y los entrenadores tuvieron dificultades para separarlos, ya que ambos se agarraban con fuerza de sus respectivas camisetas.



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  • Solo ayer el anuncio, arriesga una larga sanción

    Bennacer intervino para defender a un compañero que había recibido un empujón precisamente de Summerville y que lo había hecho acabar fuera del campo. A partir de ahí se desató una tangana multitudinaria, con Bennacer agarrando del pelo a Summerville, que reaccionó al instante. En la pelea también Simone Inzaghi intentó intervenir, arriesgándose a acabar en el suelo, pero fue Sergej Milinkovic-Savic quien logró calmar a su compañero de equipo separándolo del ex del Milan.

    Solo ayer llegó el anuncio oficial, pero la aventura de Bennacer en Catar corre el riesgo de sufrir de inmediato un frenazo brusco. Ya hay quien habla de al menos 3 jornadas de sanción y podría llegar la mano dura del juez deportivo.

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