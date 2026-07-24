Benjamin Sesko se ha puesto una meta de goles con el Manchester United que debería «estar en su contrato». Un campeón del triplete de 1999 explica cómo el delantero de 74 millones de libras puede «despegar» en la Premier League

Tras años buscando un ‘9’ prolífico, el United fichó a Sesko en verano de 2025 por 74 millones de libras (99 millones de dólares).

El jugador, de 23 años, tuvo un inicio lento en el fútbol inglés y no marcó hasta el 27 de septiembre, en su séptimo partido. Antes de fin de año solo sumó dos goles, lo que avivó las dudas sobre el acierto del fichaje.

Sin embargo, acabó la temporada con más de diez goles y algunas rachas brillantes cuando estuvo en plena forma, prometiendo más tras encontrar su sitio en el «Teatro de los Sueños».

Ya ha demostrado que puede dañar a las defensas de la Premier, pero ahora debe elevar su nivel y batir sus marcas con regularidad. Hasta ahora solo ha superado los 20 goles en dos temporadas.

El United necesita que la supere con creces para aspirar a títulos, pues los mejores delanteros marcan al menos un gol cada dos partidos.