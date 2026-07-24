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Benjamin Sesko se ha puesto una meta de goles con el Manchester United que debería «estar en su contrato». Un campeón del triplete de 1999 explica cómo el delantero de 74 millones de libras puede «despegar» en la Premier League
Sesko podría costarle al Manchester United hasta 74 millones de libras esterlinas
Tras años buscando un ‘9’ prolífico, el United fichó a Sesko en verano de 2025 por 74 millones de libras (99 millones de dólares).
El jugador, de 23 años, tuvo un inicio lento en el fútbol inglés y no marcó hasta el 27 de septiembre, en su séptimo partido. Antes de fin de año solo sumó dos goles, lo que avivó las dudas sobre el acierto del fichaje.
Sin embargo, acabó la temporada con más de diez goles y algunas rachas brillantes cuando estuvo en plena forma, prometiendo más tras encontrar su sitio en el «Teatro de los Sueños».
Ya ha demostrado que puede dañar a las defensas de la Premier, pero ahora debe elevar su nivel y batir sus marcas con regularidad. Hasta ahora solo ha superado los 20 goles en dos temporadas.
El United necesita que la supere con creces para aspirar a títulos, pues los mejores delanteros marcan al menos un gol cada dos partidos.
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El Sesko se fija un objetivo de goles para la temporada 2026-27
Al ser preguntado por las cifras que Sesko debería alcanzar, el exdelantero de los Red Devils, Yorke —en declaraciones a GOAL en colaboración con BOYLE Sports sobre apuestasdeportivas—, afirmó: «Benjamin Sesko debería marcar 25 goles esta temporada con el Manchester United. Debería tener ese objetivo estipulado en su contrato.
Si lo consigue, el equipo subirá en la clasificación. Se deja la piel y tiene todas las cualidades necesarias, además de una buena presencia en el campo».
¿Fichará el Manchester United a otro delantero?
El United confía en Sesko, pero sigue buscando refuerzos para la plantilla de Carrick. Podría llegar otro goleador que aumentara la competencia, pues se necesita potencia ofensiva para competir en varios frentes.
Otro exdelantero de los Red Devils, Louis Saha, declaró recientemente a GOAL sobre lo que deben aportar los posibles fichajes para la delantera: «Preferiría a alguien como… no sé si estoy diciendo una locura, pero Kylian Mbappé, o alguien de ese estilo. Alguien que se parezca un poco más a Olivier Giroud que a Kylian Mbappé, y que sea capaz de moverse por todo el campo.
Este tipo de jugador es lo que siempre ha hecho peligroso al Manchester United: Dwight Yorke moviéndose alrededor de Andy Cole o de Ruud van Nistelrooy. Sea cual sea la formación o la época, esa fórmula funciona».
Las cualidades que aporta Sesko como número 9
Sesko, más musculado tras el verano, puede ser el ‘9’ referencia del United. Si Carrick busca un compañero más ágil, esa opción también existe.
Matheus Cunha y Bryan Mbeumo pueden jugar junto a un ‘9’, con Bruno Fernandes creando juego desde atrás, y se espera que los Red Devils sean más competitivos en la 2026-27 al explotar su potencial en un sistema táctico a medida.
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