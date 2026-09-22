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Benjamin Sesko rompe su silencio después de que el delantero del Manchester United sufra un nuevo revés por lesión y se retire de la convocatoria de Eslovenia
Sesko sufre un nuevo contratiempo por lesión
El delantero de 23 años estuvo ausente en el empate 1-1 del United ante el Fulham en la Premier League el fin de semana, después de perderse un entrenamiento tras su derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup. En consecuencia, Sesko se vio obligado a bajarse de los próximos partidos de la Nations League de Eslovenia contra Escocia, Macedonia del Norte y Suiza.
En lugar de reunirse con sus compañeros de selección, el atacante se quedará en Inglaterra para someterse a exámenes médicos. El United confirmó la medida en una actualización oficial el lunes, al afirmar: «Benjamin se someterá a pruebas esta semana antes de definir su plan de recuperación individual».
Se trata de una reaparición de un problema en la espinilla que surgió originalmente durante la primavera. El delantero jugó durante dos meses pese al dolor para ayudar al Manchester United a asegurar su clasificación para la Liga de Campeones, pero el problema ha seguido persistiendo.
- AFP
El delantero de Eslovenia comparte su decepción
A través de Instagram para abordar su último contratiempo físico, Sesko expresó su frustración por perderse la convocatoria internacional. El delantero reiteró su compromiso con su país, al tiempo que subrayó la necesidad de priorizar su recuperación a largo plazo.
«Siento mucho que vaya a tener que perderme los próximos partidos de la selección», escribió Sesko en su historia de Instagram. «Siempre he jugado para Eslovenia, y siempre lo haré, con corazón y orgullo. Ahora mismo, lo más importante es centrarme por completo en mi recuperación. Ya estoy trabajando para volver al terreno de juego lo antes posible y ayudar de nuevo tanto a la selección como a mi club».
También mostró su apoyo a sus compañeros de selección al afirmar: «Creo en nuestros chicos y estoy convencido de que, también esta vez, mostrarán el espíritu de equipo que siempre nos ha definido. Estoy deseando volver a ponerme la camiseta de la selección; hasta entonces, seré el mayor aficionado de Eslovenia. ¡Vamos, Eslovenia!»
Una etapa frustrante en Old Trafford
Esta última baja supone la cuarta concentración internacional que Sesko se pierde desde su traspaso en el verano de 2025 desde el RB Leipzig por 76,5 millones de euros (66,4 millones de libras). Se quedó fuera de los compromisos internacionales de noviembre por un problema de rodilla, antes de perderse el parón de marzo para dar descanso a la espinilla. Un nuevo agravamiento ante el Liverpool en mayo le dejó fuera de los amistosos veraniegos de Eslovenia, y su última internacionalidad llegó en octubre de 2025.
Estas ausencias repetidas habrían provocado tensión entre el United y la selección eslovena. Aunque el delantero afirmó a principios de este mes sentirse físicamente «perfecto», sus persistentes problemas en la espinilla sugieren que el problema nunca se resolvió por completo.
A pesar de marcar 12 goles la temporada pasada, el jugador de 23 años ha tenido un comienzo complicado en la presente campaña. Hasta ahora solo ha conseguido dos tantos y todavía no ha formado parte de un once inicial de la Premier League.
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Carrera contrarreloj para el choque contra el Tottenham Hotspur
El United utilizará el parón internacional para gestionar cuidadosamente la rehabilitación de Sesko, con la esperanza de que un periodo de descanso prolongado evite más daños a largo plazo. El departamento médico está centrado en ultimar un calendario de recuperación eficaz durante los próximos días.
Carrick estará desesperado por volver a tener a su atacante clave disponible cuando regrese el fútbol doméstico. El United tiene programado recibir al Tottenham en Old Trafford el 10 de octubre, lo que da a Sesko una ventana crucial para demostrar su estado físico de cara a un importante partido de la Premier League.
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