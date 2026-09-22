Benjamin Sesko rompe su silencio después de que el delantero del Manchester United sufra un nuevo revés por lesión y se retire de la convocatoria de Eslovenia

El delantero de 23 años estuvo ausente en el empate 1-1 del United ante el Fulham en la Premier League el fin de semana, después de perderse un entrenamiento tras su derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup. En consecuencia, Sesko se vio obligado a bajarse de los próximos partidos de la Nations League de Eslovenia contra Escocia, Macedonia del Norte y Suiza.

En lugar de reunirse con sus compañeros de selección, el atacante se quedará en Inglaterra para someterse a exámenes médicos. El United confirmó la medida en una actualización oficial el lunes, al afirmar: «Benjamin se someterá a pruebas esta semana antes de definir su plan de recuperación individual».

Se trata de una reaparición de un problema en la espinilla que surgió originalmente durante la primavera. El delantero jugó durante dos meses pese al dolor para ayudar al Manchester United a asegurar su clasificación para la Liga de Campeones, pero el problema ha seguido persistiendo.



