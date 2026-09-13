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Benjamin Sesko revela su alivio por la molesta lesión en la espinilla tras marcar en el regreso del Manchester United a la Champions League con un gol
Superar la pesadilla de las lesiones
Sesko cree que sus persistentes problemas físicos por fin son cosa del pasado tras un frustrante periodo en el dique seco. El internacional esloveno ha estado lastrado por un problemático problema en la espinilla que acortó su temporada de debut y alteró gravemente su preparación de pretemporada. Sin embargo, tras su regreso con impacto al once inicial en la Liga de Campeones, el joven delantero está convencido de que ha dejado atrás ese bache a nivel físico.
Al reflexionar sobre el enfoque prudente del cuerpo médico en su recuperación, Sesko subrayó que esa estrategia paciente era esencial para evitar una recaída. Explicó el motivo del retraso en su vuelta a la dinámica del primer equipo y afirmó: «Básicamente era solo para asegurarnos de que no empeorara porque esto era una especie de problema. Solo necesitamos un poco más de tiempo de lo habitual, porque si empiezas demasiado pronto, podría aparecer otra vez. Y creo que esperar un poco más fue una gran decisión, y ahora está curado, así que es perfecto. Era la espinilla».
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La causa principal del contratiempo
La lesión no fue simplemente algo repentino, sino más bien el resultado de un impacto físico combinado con la alta intensidad del fútbol de la Premier League. Sesko reveló que el problema se originó en la recta final de la campaña anterior, cuando una combinación de contacto externo y de su propio esfuerzo físico provocó la lesión. Fue un final difícil para una temporada en la que había conseguido firmar 12 goles pese a las dificultades de adaptación.
«La temporada pasada recibí una patada, pero también fue un poco una sobrecarga por mi parte. Así que, básicamente, fue eso», reveló el delantero de 23 años.
Adaptándose a la vida en Old Trafford
A pesar de la frustración por las lesiones, Sesko insiste en que ahora está plenamente asentado en Manchester y disfrutando de su fútbol más que nunca. La transición de Alemania a Inglaterra es un paso importante para cualquier deportista joven, y el delantero admitió que su primer año fue un torbellino de nuevas experiencias y desafíos. Ahora, en su segunda temporada, siente un sentido de pertenencia que quizá faltó durante los primeros meses de su etapa en el United.
Hablando sobre su estado mental actual, Sesko dijo: "Mucho mejor, especialmente que la temporada pasada. Cambié de país. Todo era nuevo para mí. Ahora es como si realmente lo estuviera disfrutando. Estoy muy feliz aquí. Me encanta la vida aquí. Tengo compañeros de equipo que son perfectos. Realmente no puedo quejarme de nada".
- AFP
El paciente camino hacia Mánchester
El viaje de Sesko al Teatro de los Sueños podría haber empezado mucho antes, ya que el United le seguía la pista desde que era una promesa de 16 años. Sin embargo, el delantero y sus representantes optaron por una progresión más gradual en la escalera del fútbol europeo, pasando del Red Bull Salzburg al Leipzig antes de dar finalmente el salto a la Premier League. Fue una decisión calculada, diseñada para asegurarse de que estuviera preparado para la enorme presión que conlleva representar a uno de los clubes más grandes del mundo.
"Básicamente, fue el momento que decidimos porque creo que era importante. Habría sido un paso demasiado grande para mí pasar, digamos, de Austria o Eslovenia directamente al Manchester United. Así que necesitaba esos pasos para ir mejorando cada vez más y, por fin, ya estoy aquí", concluyó.
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