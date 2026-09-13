Sesko cree que sus persistentes problemas físicos por fin son cosa del pasado tras un frustrante periodo en el dique seco. El internacional esloveno ha estado lastrado por un problemático problema en la espinilla que acortó su temporada de debut y alteró gravemente su preparación de pretemporada. Sin embargo, tras su regreso con impacto al once inicial en la Liga de Campeones, el joven delantero está convencido de que ha dejado atrás ese bache a nivel físico.

Al reflexionar sobre el enfoque prudente del cuerpo médico en su recuperación, Sesko subrayó que esa estrategia paciente era esencial para evitar una recaída. Explicó el motivo del retraso en su vuelta a la dinámica del primer equipo y afirmó: «Básicamente era solo para asegurarnos de que no empeorara porque esto era una especie de problema. Solo necesitamos un poco más de tiempo de lo habitual, porque si empiezas demasiado pronto, podría aparecer otra vez. Y creo que esperar un poco más fue una gran decisión, y ahora está curado, así que es perfecto. Era la espinilla».