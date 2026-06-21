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¿Benjamin Sesko al Barcelona? El campeón de La Liga quiere fichar al delantero del Manchester United como alternativa a Julián Álvarez
Álvarez encabeza la lista de deseos del Barcelona
Según «Marca», el Barcelona busca fichar a Álvarez este verano tras la salida de Lewandowski. El delantero argentino, que brilla en el Mundial, tiene un palmarés impresionante.
Tras fichar por el Atlético de Madrid procedente del Manchester City por 75 millones de euros en agosto de 2024, Álvarez ha marcado 49 goles en 106 partidos con el club madrileño.
Antes, en Inglaterra, marcó 36 goles en 103 partidos. La temporada pasada anotó 20 en 49 encuentros y dio nueve asistencias, incluidos 10 tantos en 15 choques de la Liga de Campeones. El Barça confía en que rinda al máximo en una delantera con Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermín López y Anthony Gordon, bajo las órdenes de Hansi Flick.
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Sesko se perfila como una sólida opción de contingencia
El Atlético se niega a vender a su delantero estrella a un rival nacional y ha rechazado una oferta inicial de algo más de 100 millones de euros. Ante esta negativa, el director deportivo, Deco, prepara un plan B. Si la operación fracasa, los campeones de España cuentan con alternativas: el delantero del Manchester United Sesko, el ariete del Borussia Dortmund Serhou Guirassy y el camerunés del Levante Karl Etta Eyong.
Sesko llegó a Old Trafford en agosto de 2025 por 76,50 millones de euros tras marcar 39 goles en 87 partidos con el RB Leipzig. En su primera temporada en Inglaterra anotó 12 goles en 32 encuentros, sumando 1.817 minutos.
Flick exige un delantero con visión de juego
Flick sabe que tiene un gran desafío: armar un plantel que pueda ganar la Liga de Campeones. El técnico alemán pide un delantero concreto para liderar la ofensiva la próxima temporada, ya sea Álvarez, Sesko u otro. Sobre el vacío en su ataque, afirmó: «Necesitamos un 9 que se conecte con el equipo y marque goles. Tenemos las ideas claras, ahora debemos esperar a que se abra el mercado. No será fácil, pero daremos lo mejor de nosotros».
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¿Y ahora qué pasa?
El Barcelona seguirá la situación de Álvarez en el Mundial, confiando en que el Atlético rebaje sus exigencias. Si las negociaciones siguen estancadas, Deco y el equipo de fichajes podrían centrarse en Sesko. Las próximas semanas son cruciales, pues el club quiere cerrar su nuevo referente ofensivo antes de la pretemporada.