AFP
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Benjamin Pavard celebra su 50.º partido en la Serie A mientras el Inter de Milán se prepara para enfrentarse al Club Brujas
Pavard alcanza un hito en la Serie A en la victoria ante el Parma
Benjamin Pavard celebró una marca personal en el regreso del Inter de Milán tras el parón de selecciones de tres semanas, con una convincente victoria por 3-0 en casa ante el Parma. El defensa francés contribuyó a mantener la portería a cero en su 50.º partido de la Serie A con el Inter de Milán.
Los goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram aseguraron los tres puntos en la primera mitad en San Siro.
Pavard admitió tras el pitido final que no sabía que había alcanzado los 50 partidos.
- ZUMA Press Wire
Un defensa expresa su inmenso orgullo por la camiseta del Inter
En declaraciones a Inter TV tras el partido, Pavard expresó su profundo cariño por el club y reflexionó sobre el hito que acababa de alcanzar. «No sabía que era mi partido número 50 en la Serie A, pero estoy orgulloso», confesó Pavard.
«Sobre todo porque lo he conseguido jugando en el Inter, que es el mejor club de Italia y uno de los mejores del mundo».
«Estoy contento y espero que vengan muchos más. Era un partido muy importante después de este largo parón de tres semanas».
Satisfacción por dejar la portería a cero en medio de un calendario apretado
Pavard destacó el equilibrio táctico mostrado ante el Parma y reconoció la exigencia física de competir en varias competiciones. «Empezamos bien el partido, luego concedimos algunas ocasiones, pero aprovechamos las que tuvimos nosotros», señaló Pavard.
«Como defensa, siempre te alegra dejar la portería a cero. Es importante tanto para el equipo como para los defensas».
«Los grandes clubes disputan todas las competiciones, así que no podemos quejarnos, aunque son muchos partidos. Todos tendrán ocasión de jugar».
- NurPhoto
La atención se centra ahora en el duelo europeo ante el Club Brujas
El Inter centra ahora su atención en el partido de la segunda jornada de la Champions League que disputará el martes contra el Club Brugge belga en San Siro. El encuentro tiene un aliciente añadido tras el traspaso de Yann Sommer al Brugge este verano y el regreso de Aleksandar Stankovic a Milán.
Pavard insistió en que la plantilla debe mantener su buena dinámica, juegue quien juegue.
«Tenemos que ganar nuestros partidos independientemente de quién juegue», concluyó Pavard.
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