Tras varias especulaciones, Cremaschi se quedará en Italia: el club de la Serie A pagó 4 millones de euros para extender su cesión hasta septiembre de 2025. El estadounidense, formado en el Inter de Miami, fue nombrado Mejor Jugador Joven de EE. UU. la pasada temporada y ya suma tres partidos con la selección absoluta.

La noticia la dio a conocer por primera vez Fabrizio Romano.