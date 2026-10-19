¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Beniamino Vignola: «La Juventus es un equipo mediocre. Lo de Bremer y Spalletti, un cortocircuito»

Juventus
L. Spalletti
G. Bremer
Serie A

Habla el excentrocampista de la Juventus

Beniamino Vignola, excentrocampista de la Juventus a mediados de los años 80, analiza en una entrevista con TuttoJuve.com la crisis del club: «La Juventus es un equipo mediocre al que le cuesta jugar contra cualquiera. El último partido que jugamos en Europa también lo ganamos remontando, sí, pero las dificultades ya eran evidentes. Para mí, la gestión del partido por parte de Spalletti es demasiado confusa: en los minutos finales revoluciona al equipo y cambia de sistema metiendo a un montón de delanteros. Últimamente le había salido bien, pero eso no es señal de orden».

  • CORTOCIRCUITO BREMER-SPALLETTI

    Sobre las palabras de Spalletti y Bremer después del Juventus-Lazio: «Para empezar, no hay que hacer ciertas declaraciones después del partido. Para mí, Spalletti y Bremer no deberían haber dicho lo que dijeron. Antes de afirmar ciertas cosas, hay que hablar claro en el vestuario. Si yo hubiera hablado así cuando era jugador de la Juventus, a la vuelta al vestuario lo habría tenido muy difícil. Ha sido un cortocircuito, una forma de descargar la responsabilidad sobre los jugadores nuevos y muy jóvenes. Hay una situación difícil, está bastante claro, y eso repercute en quienes no están preparados para ciertas presiones».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
JUV

JUV

Europa League

22 oct 2026

REN

REN