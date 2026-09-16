Nueve victorias y dos empates en los últimos 11 partidos. Siete triunfos en los últimos siete encuentros. El Benfica ha empezado la temporada a lo grande y llega a San Siro para ganar, para mandar una señal también a nivel europeo. Volver a la Champions League es una prioridad; hacerlo levantando al cielo de Fráncfort, el próximo mayo, la Europa League serviría también para poner fin, de una vez por todas, a la maldición de Béla Guttmann. Tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid, se eligió a Marco Silva para liderar el proyecto, autor de una excelente etapa en el banquillo del Fulham (también fue el hombre de los récords del Olympiacos), pero la idea siempre ha sido la misma: intentar ganar con un juego propositivo.
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Benfica, no solo Pavlidis: todos los peligros para el Milan. Pero el duelo con el Oporto puede cambiar las prioridades
GARANTÍA PAVLIDIS
Tácticamente, el Benfica se dispone con un 4-2-3-1, con Pavlidis, seguido en el pasado por el Milan, como referencia más adelantada. El griego arriba es una garantía: 29 goles el año pasado, 14 ya en 11 partidos en esta temporada. El equipo es una mezcla de jóvenes y jugadores experimentados, como Palhinha, llegado este año tras su experiencia en el Tottenham. El internacional portugués es una de las alternativas en el centro del campo, junto al ex de la Juventus Barrenechea, Barreiro y el polivalente Aursnes. Por delante de Soares o Trubin (ya no es el titular), la defensa es la que puede dar problemas, si la cogen en velocidad. Circati, llegado del Parma para sustituir a Antonio Silva, todavía tiene que adaptarse; Llenglet y Araujo no son precisamente un ejemplo de solidez. Arriba, además de Pavlidis, ojo a los mediapuntas: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva y también el Diablo Echeverri, en busca de relanzarse tras una temporada difícil entre Leverkusen y Girona.
Plantilla profunda
Está por ver a quién elegirá Marco Silva, que dentro de cuatro días se enfrentará al Oporto, en un duelo que puede significar el primer puesto. Prestianni acabó exhausto del partido contra el Gil Vicente y podría empezar en el banquillo. En el lateral derecho debería volver a tener sitio Banjaqui: Bah está en vías de recuperación, pero no viajó a Milán; salvo sorpresa, volverá a ser el joven de 18 años quien juegue como titular. No hay dudas sobre la presencia de Pavlidis, aunque su relevo, Duran, es un peligro. Igual que las alternativas Lukebakio y Kamiński, técnicos y rápidos. La plantilla es profunda, la calidad no falta. Para el Milan, el peor rival posible: hará falta una gran actuación para empezar la League Phase con los tres puntos.
EL PARTIDO QUE HAY QUE HACER
El Benfica, actualmente segundo, a 2 puntos del liderato, ha marcado 21 goles en 6 partidos, con 4 tantos encajados. Es un equipo que crea mucho y marca mucho, pero al tener dos laterales de perfil ofensivo y jugadores no rápidos para correr hacia atrás sufre enormemente las transiciones, los cambios de orientación rápidos y las verticalizaciones repentinas. El Milan debe ser capaz de no dejarle al Benfica la iniciativa del juego, debe elevar la presión e ir rápidamente en profundidad.
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