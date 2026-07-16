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Jude Bellingham England 2:1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bellingham apacigua la polémica: «No hay ningún problema con Messi, ha sido un privilegio enfrentarme a él»

Inglaterra
World Cup
J. Bellingham

El ‘10’ inglés comenta el supuesto desencuentro con Messi en el partido contra Argentina.

Tras la semifinal del Mundial, en la que Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra, Jude Bellingham aclaró el supuesto incidente con Lionel Messi: «No hubo ningún problema. Hablábamos de un tiro rechazado; no pasó nada».

  • Bellingham añade: «Estoy seguro de que todos harán su trabajo y le darán más importancia de la que tiene, pero para mí no fue nada».


    «Para mí ha sido un privilegio enfrentarme a Leo», concluye el número 10 de la selección inglesa.


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