Bellingham a Haaland: «Es mi hermano». El resumen del partido entre los dos amigos

Noruega-Inglaterra 1-2, en cuartos del Mundial 2026, destacó por el duelo entre amigos Erling Haaland y Jude Bellingham, quien marcó los dos goles de la victoria inglesa.





Al final del partido, el ‘10’ inglés habló de su amistad con Haaland: «La gente nos vio como rivales 90 minutos, yo solo vi a mi hermano. Sabía cómo se sentía porque yo también lo he vivido. Por eso fui a buscarlo. No fue por las cámaras ni los titulares, solo para recordarle que un resultado nunca definirá quién es. Mañana seguirá siendo mi hermano».



