El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó tras la ajustada victoria 2-1 sobre Noruega que, si bien valora el esfuerzo, el nivel técnico debe mejorar.

«Por supuesto, nadie lo discute», afirmó Tuchel al ser preguntado por el esfuerzo físico de sus jugadores. «Me ha impresionado su entrega, el esfuerzo, el espíritu de equipo y la confianza; su capacidad para superar la adversidad, aguantar y encontrar la manera de ganar es de un nivel altísimo. No se les puede elogiar lo suficiente por ello. Pero también soy entrenador de fútbol, y creo que podemos jugar mejor».

Preguntado por los rumores de que su técnico no estaba satisfecho, Bellingham se mostró firme: «Es difícil ahí fuera. Ha sido un partido duro; todos lo dieron todo, así que mi reconocimiento para ellos».



