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Bélgica se despide del seleccionador Rudi García a pesar del «buen resultado» en el Mundial de 2026
El final de una etapa de dieciocho meses
García y la RBFA no renovarán su contrato, que vence el 31 de julio. Asumió el cargo el 1 de febrero de 2025 tras suceder a Domenico Tedesco. Con él al mando, los «Red Devils» se mantuvieron en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA y se clasificaron para el Mundial 2026, donde llegaron a cuartos de final.
Su mandato de 18 meses buscaba estabilizar una plantilla en transición. Aunque el equipo mostró destellos de brillantez en el torneo de Norteamérica, la federación opta por un nuevo rumbo de cara al próximo ciclo de clasificación.
- AFP
Reflexiones sobre la trayectoria en el Mundial
El último partido del francés fue dramático: su equipo sufrió lesiones clave y decisiones arbitrales polémicas. En la derrota 2-1 en cuartos de final ante la futura campeona, España, los «Diablos Rojos» jugaron sin su capitán, Youri Tielemans, lesionado, y perdieron a su estrella, Kevin De Bruyne, al final del encuentro. Al despedirse, García agradeció la oportunidad y destacó los lazos forjados con jugadores y staff.
«Tras hablar con la RBFA, hemos decidido no prolongar el viaje que compartimos los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA y entre las ocho mejores selecciones del mundo», declaró García.
«Gracias a mi gran grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron en este Mundial. Deseo a Bélgica mucho éxito en la transición generacional que ayudé a iniciar».
Mannaert elogia la influencia de García
Vincent Mannaert, director deportivo de la RBFA, destacó la positiva influencia del técnico francés durante su breve etapa al frente de la selección. Subrayó que García llegó en un momento complicado y aportó el liderazgo necesario.
«Rudi García ha desempeñado, sin lugar a dudas, un papel clave en la recuperación de los Diablos Rojos belgas. Fue nombrado seleccionador nacional en un contexto deportivo y financiero complicado. Gracias, sobre todo, a su compromiso y experiencia, se restableció la cohesión del equipo y se logró un gran resultado en la última Copa del Mundo de la FIFA», señaló Mannaert.
- Getty Images Sport
De cara al futuro
La despedida llega en un momento clave para el fútbol belga, pues varios jugadores de la «Generación de Oro» quizá hayan disputado sus últimos minutos en un gran torneo. En el corto plazo, Bélgica recibirá a Francia e Italia este año, dentro de la Liga de Naciones. Mannaert confirmó que ya buscan al sucesor de García.
«Junto a mi equipo, me preparo para un nuevo ciclo que incluye el nombramiento de un nuevo seleccionador», añadió Mannaert.
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