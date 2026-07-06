Bélgica recurrirá la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun, y la RBFA, indignada, emite un comunicado sobre la impactante decisión de la tarjeta roja

La RBFA ha expresado su incredulidad tras la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun. El delantero del Mónaco fue expulsado durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina, lo que normalmente implica una suspensión automática. Sin embargo, la intervención de la FIFA le permite jugar el partido decisivo de la fase eliminatoria en Seattle.

En un comunicado, la RBFA declaró: «La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa. Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones anteriores en esta Copa del Mundo».