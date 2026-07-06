Getty Images Sport
Traducido por
Bélgica recurrirá la decisión de la FIFA sobre Folarin Balogun, y la RBFA, indignada, emite un comunicado sobre la impactante decisión de la tarjeta roja
La RBFA critica duramente la sorprendente decisión de la FIFA
La RBFA ha expresado su incredulidad tras la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun. El delantero del Mónaco fue expulsado durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina, lo que normalmente implica una suspensión automática. Sin embargo, la intervención de la FIFA le permite jugar el partido decisivo de la fase eliminatoria en Seattle.
En un comunicado, la RBFA declaró: «La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa. Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones anteriores en esta Copa del Mundo».
- Getty Images Sport
Normativa y jurisprudencia citadas también por Bruselas
La RBFA afirmó que la resolución contradice el Código Disciplinario de la FIFA y las propias normas del Mundial. Recordó que la suspensión automática se comunicó a todas las selecciones antes del torneo.
La declaración añadía: «Además, la decisión contradice directamente el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026... Este carácter automático se reafirmó en la Circular n.º 16 de la Copa del Mundo 2026, enviada a todas las federaciones el 12 de mayo de 2026».
Además, recordó que la norma «se reitera en todas las reuniones de coordinación de partidos previas a cada encuentro y en las presentaciones de los talleres de la Copa del Mundo de la FIFA 2026». Finalmente, confirmó que «está estudiando todas las opciones posibles» para proteger el juego limpio en este torneo y en futuras ediciones.
La UEFA advierte de una crisis de integridad
La UEFA criticó a la FIFA por suspender un año la sanción automática de un partido tras la tarjeta roja a Folarin Balogun.
El comunicado añadía: «El fútbol, como cualquier deporte, se basa en normas que garantizan una competición justa. Aquí no hay margen de interpretación: la suspensión automática de un partido tras una tarjeta roja no es opcional y no necesita la aprobación de ningún órgano. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, sobre todo en plena competición, cuando otros jugadores han cumplido la misma sanción. Si quienes deben velar por las normas no las aplican con certeza, se pone en riesgo la integridad del juego y la credibilidad de la competición».
- AFP
Rudi García y Wayne Rooney reaccionan
El seleccionador de Bélgica, Rudi García, mostró su frustración con sarcasmo al comparar el 5 de julio con el Día de los Inocentes en Estados Unidos. El ex capitán de Inglaterra, Wayne Rooney, fue más directo y llamó «vergüenza absoluta» a la suspensión de un año impuesta por la FIFA, cuestionando el liderazgo de Gianni Infantino.
«Es una vergüenza», dijo a la BBC. «O anulan la roja, que sería lo justo, o suspenden la sanción un año, lo cual es absurdo. Infantino debería avergonzarse. Se cuestiona el espíritu deportivo». Si yo fuera rival de EE. UU., estaría furioso. Es un error en todos los sentidos. Si esta noche eres jugador de Inglaterra o de México y te sacan una tarjeta roja, ¿esperas poder jugar el próximo partido? ¿Dónde acaba esto?».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias