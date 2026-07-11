Bélgica cayó 0-1 ante España en cuartos y quedó eliminada del Mundial 2026; un error de Lammens, quien reemplazó al lesionado Courtois, agravó la derrota. La decisión de Rudi García de sustituir a Courtois, quien afirmó poder continuar, ha sido muy criticada. Zlatan Ibrahimovic se pronunció sobre el tema en Fox Sports.
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Bélgica queda fuera del Mundial, Ibrahimovic se muestra contundente: «Todo es culpa de Rudi García, debería avergonzarse. Lammens está sobrevalorado, debería haber alineado a Penders»
El exdelantero sueco, ahora comentarista en TV estadounidense, culpa a García de la eliminación.
«Esta derrota es culpa del seleccionador. Fue una decisión suya la que le costó el partido a Bélgica. ¿Por qué sacar a Lammens cuando Penders estaba en el banquillo? ¿Solo porque uno juega en el Manchester United y el otro en el Estrasburgo? Así no se elige a un portero de la selección. Penders es mucho mejor. A este nivel, Lammens está sobrevalorado. Todo el mundo lo ha visto. Es vergonzoso. El seleccionador y el entrenador de porteros deberían avergonzarse».
Tras las palabras del portero titular, García explicó que, aunque Courtois quería seguir, ya no podía hacer saques largos. «No me arrepiento. En un Mundial hay que estar al cien por cien. Nunca alineo a quien no esté en óptimas condiciones», añadió el exentrenador de la Roma y el Nápoles.
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