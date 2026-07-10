Bélgica «no tiene ningún plan» para frenar a Lamine Yamal, pero Rudi García afirma que sus jugadores estrella deben «luchar y darlo todo» para poner fin al récord perfecto de España en el Mundial

García explicó que la estrategia de Bélgica se centra en España en su conjunto, más que en un jugador concreto. Considera que sus jugadores deben impedir que España aproveche sus puntos fuertes, sin dejar de confiar en su propia capacidad para crearles problemas.

«No hay un plan contra Lamine Yamal porque habría que tener uno para cada jugador», admitió García, según recoge la RTBF. «Simplemente tiene que haber un plan contra España; no debemos dejar que desarrollen su juego. Tendrán la posesión, pero nosotros también tenemos cualidades.

Cuando recuperemos el balón, debemos crearles problemas. Todo el mundo nos da por perdidos, así que tenemos todo a favor para ganar. Afrontaremos estos cuartos de final con todas nuestras fuerzas. Tengo sangre andaluza, pero mi corazón es belga».