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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Traducido por

Bélgica-Italia, las notas de CM: Bastoni, un desastre; Moreira, imparable. Van Bommel le da una lección a Mancini

Belgium vs Italia
Belgium
Italia
UEFA Nations League A

Las notas del duelo entre la Bélgica de van Bommel y la Italia de Mancini-

Bélgica-Italia

BÉLGICA

Lammens 7: empieza el partido con dos paradas y encaja un gol imparable de Pio Esposito. A partir de ahí, podría pagar una entrada para ver jugar a los demás hasta el penalti del tiempo añadido. Desde los once metros, hipnotiza al delantero del Inter y se gana una buena nota, como todos sus compañeros

Castagne 7: decisivo en el empate. Sorprende a Calafiori, que pierde su marca, y vuelve a poner en el área el balón que propicia el 1-1. Juega constantemente volcado al ataque, como en sus tiempos con Gasperini

Ngoy 6: nada más empezar, falla un gol cantado en el área de Italia. Luego empeora su situación al olvidarse de marcar a Pio Esposito, a quien deja completamente solo para el 0-1. Logra resarcirse pocos minutos después, cuando le llega un balón que solo tiene que empujar a la red de Donnarumma para ponerse por delante (88’ Theate, sin calificar)

Machele 6,5: menos vistoso que su compañero de zaga, comete menos errores y muestra más liderazgo

De Cuyper 6,5: otro delantero disfrazado de lateral. Se incorpora al ataque durante todo el partido, tiene suerte en el gol del 1-1, pero confirma que ya ha florecido como el gran jugador que el Milan buscó durante varios mercados de fichajes. Ahora domina en el Brighton y es una gran oportunidad perdida

De Bruyne 7,5: cuesta creer que el jugador que se ha visto con Bélgica sea el mismo que juega en el Napoli. Corre, inventa e intenta jugadas extraordinarias que le salen como cuando tenía 10 años menos. Donnarumma le niega al menos un par de goles que habría merecido. Inicia y culmina la jugada del cuarto gol cuando el partido ya está más que decidido (88’ Lukebakio, sin calificar)

Lavia 6,5: gana con claridad el duelo físico con Barella, corre por dos y mantiene un ritmo que los centrocampistas italianos sufren durante todo el partido (76’ Raskin, sin calificar)

Tielemans 6: el hombre que aporta equilibrio a Bélgica. Se le puede encontrar despejando peligros en su propia área o intentando una chilena para batir a Donnarumma. Un organizador valioso

Moreira 7,5: vuela y, en la segunda parte, cuando los demás parecen cansados, mete una marcha más. El jugador del Milan es imparable cuando encara y cuando se escapa por la banda. Busca el gol y se queda cerca en más de una ocasión antes de encontrarlo al final, gracias a un pase de De Bruyne que solo tiene que aprovechar (88’ Trossard, sin calificar)

De Ketelaere 7: cada vez se siente más cómodo como delantero centro de referencia, a su manera. Organiza el ataque, ofrece siempre un apoyo y muestra precisión técnica. Le falta algo de acierto para convertir las ocasiones que tiene, pero da la impresión de que ha encontrado el puesto en el que podrá despuntar

Doku 7,5: los defensas italianos no tienen la menor posibilidad de detenerlo. Encara a todos y supera a todos, como en la jugada del 3-1. Acelera cuando quiere y deja atrás a sus rivales. En noches como esta, es un jugador de primer nivel (90’ Godts, sin calificar)

Seleccionador van Bommel 8: domina a Italia en casa como ya la había dominado en Roma. Su equipo juega un fútbol espléndido, corre y se sacrifica mucho más de lo que mostró la arrogante Francia. Con las últimas incorporaciones, jóvenes y con hambre, la Generación Dorada de Bélgica todavía tiene una oportunidad en los próximos años bajo la dirección del neerlandés

  • ITALIA

    Donnarumma 7: se luce de entrada ante De Ketelaere y en una jugada embarullada; después salva a Bastoni al desviar al palo el disparo de De Bruyne. En la segunda parte vuelve a responder ante el centrocampista del Napoli. El único que se salva; al final se enfada por la frustración. Al menos tres grandes intervenciones que evitan a Italia una derrota aún más abultada.

    Kayode 4,5: de su pie sale el valioso centro para el gol de Esposito, pero después Doku lo vuelve loco. Intenta frenarlo de todas las maneras, sin éxito: tiene mucho que mejorar en defensa.

    Scalvini 4,5: comparte con Bastoni la responsabilidad en el gol de Doku y, en general, nunca consigue frenarlo. Sale por su evidente inferioridad: sufre mucho, sobre todo cuando lo encaran de frente. (Desde el 62', Palestra 5: entra, intenta alguna arrancada, pero en general se esconde en lugar de ofrecerse)

    Bastoni 4: desastroso al dejarse superar por Doku en el 2-1, con la complicidad del otro central, Scalvini. Después llega el grave error que desemboca en el disparo al palo de De Bruyne y el agarrón a De Cuyper, que lo perdona al no caer al suelo. Fracasa estrepitosamente en su prueba como marcador, después de haber brillado contra Francia. En general, da la sensación de que, cuando sube el nivel, le cuesta defender ante los mejores. Siempre apurado, sufre muchísimo en una defensa de cuatro: en la selección es un problema.

    Calafiori 5: cae al suelo en el cabezazo de Mechele que precede al empate de De Cuyper. En general, se muestra increíblemente torpe durante todo el partido. No aporta en ataque y defiende mal.

    Barella 5: sufre enormemente ante el centro del campo de los locales. Nunca tiene tiempo para pensar y, cuando recibe el balón, le cuesta encontrar soluciones interesantes: ante De Bruyne, el duelo es absolutamente desigual.

    Tonali 5: nervioso y sin alcanzar realmente su nivel habitual en los últimos tiempos, sobre todo desde el punto de vista físico, lo que en alguien como él es noticia. (Desde el 62', Cisse 6: su disparo provoca la mano de Raskin y el consiguiente penalti, que falla Esposito)

    Fagioli 5: desperdicia la gran oportunidad que le concede Mancini. Lento, torpe y descoordinado, no acierta en ninguna jugada y es sustituido al descanso. (Desde el 46', Doumbia 5: entra con muchas ganas, pero su calidad es mejorable)

    Pisilli 5: su único destello es el cabezazo que pasa rozando el palo al final de la primera parte, pero en general deambula por el campo sin encontrar rumbo ni posición. Parece verde para este nivel. (Desde el 46', Dimarco 5

    Pio Esposito 6: marca como un auténtico delantero centro, al estilo de Bobo Vieri, y suma su tercer gol en dos partidos. Después, él también aparece poco. Al final falla el penalti y repite el error de su hermano Salvatore contra Francia.

    Koleosho 5: dinamismo y poco más. Permanece en el campo demasiado tiempo para lo que aporta. Como en el caso de Pisilli, quizá aún no sea su momento en estos partidos. (Desde el 77', Vergara s. c.)

    Entrenador, Mancini 4,5: fracaso total, quizá anunciado. La victoria contra Francia ilusiona a los aficionados, a los futbolistas y también a él: una golondrina no hace primavera y esta Italia lleva muchos años demostrando que es un equipo de frágil equilibrio mental, a menudo víctima de desconexiones clamorosas. Demasiadas bromas, risas y experimentos en un partido que, en cualquier caso, era decisivo. Una lección que servirá, como afirma. También a él, sobre todo a él.

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